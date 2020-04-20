Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.04.2020

BTC/USD

7088.26

ETH/USD

180.22

LTC/USD

42.01

НБУ 20.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.77

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Канада Канадский стрелок ликвидирован: 16 погибших
НОВОСТИ Все новости

Канадский стрелок ликвидирован: 16 погибших

Полиция Канады ликвидировала убийцу

сегодня, 18:59
Автор:

• Сергей Медведев

Канадский стрелок ликвидирован: 16 погибших

Перестрелка в Канаде привела к гибели 16 человек, и количество жертв будет добавляться. Так, среди убитых женщина-полицейский.

В преступлении подозревают 51-мужчину, который переезжал из штата в штат, поэтому количество жертв неизвестно. Преступник не являлся сотрудником правоохранительных органов, однако носил форму полицейского и его автомобиль немногим отличался от полицейского.

Власти успели заявить, что это был "самый бессмысленный акт насилия".

Операция по задержанию длилась более 12 часов. В ходе работы спецслужб псевдополицейский был застрелен.

Как сообщал портал "Комментарии", в Саудовской Аравии застрелили члена королевской охраны, убийцу постигла та же участь.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/russian/news-52349491
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...