Канадский стрелок ликвидирован: 16 погибших

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Перестрелка в Канаде привела к гибели 16 человек, и количество жертв будет добавляться. Так, среди убитых женщина-полицейский.
В преступлении подозревают 51-мужчину, который переезжал из штата в штат, поэтому количество жертв неизвестно. Преступник не являлся сотрудником правоохранительных органов, однако носил форму полицейского и его автомобиль немногим отличался от полицейского.
Власти успели заявить, что это был "самый бессмысленный акт насилия".
Операция по задержанию длилась более 12 часов. В ходе работы спецслужб псевдополицейский был застрелен.
Как сообщал портал "Комментарии", в Саудовской Аравии застрелили члена королевской охраны, убийцу постигла та же участь.
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