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Tesla намерена снизить цены на электромобили

Снижение цены на Tesla коснется автомобилей, произведенных в Китае

сегодня, 10:25
Автор:

• Сергей Медведев

Руководство компании Tesla Илона Маска подумывает о том, чтобы снизить цены на электромобили, производимые на заводе в Китае. Ориентировочно, стоимость  Tesla Model 3 планируют снизить на 20%.

Снижение цены, по мнению топ-менеджмента, можно достичь за счет использования деталей, производимых непосредственно  в КНР. Таким образом, Tesla уменьшит объем импортируемых из США запчастей и отпадет необходимость в оплате ввозных пошлин. Агентство Bloomberg допускает, что цены на  Model 3 снизят во второй половине 2020 года.

Напомним, что стоимость электрокара  Tesla, изготовленного на заводе в Шанхае, составляет 50 тыс. долларов. Первая партия увидит свет в конце января 2020 года. Ранее правительство Китая приняло решение внести американскую компанию в список предприятий, которые могут получить правительственную дотацию.

Как сообщал портал "Комментарии", к 2025 году правительство Китая рассчитывает увеличить до 25% долю авто на электричестве либо оборудованных гибридными двигателями.

Источник: https://www.bloomberg.com/europe
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