Tesla намерена снизить цены на электромобили

Руководство компании Tesla Илона Маска подумывает о том, чтобы снизить цены на электромобили, производимые на заводе в Китае. Ориентировочно, стоимость Tesla Model 3 планируют снизить на 20%.

Снижение цены, по мнению топ-менеджмента, можно достичь за счет использования деталей, производимых непосредственно в КНР. Таким образом, Tesla уменьшит объем импортируемых из США запчастей и отпадет необходимость в оплате ввозных пошлин. Агентство Bloomberg допускает, что цены на Model 3 снизят во второй половине 2020 года.

Напомним, что стоимость электрокара Tesla, изготовленного на заводе в Шанхае, составляет 50 тыс. долларов. Первая партия увидит свет в конце января 2020 года. Ранее правительство Китая приняло решение внести американскую компанию в список предприятий, которые могут получить правительственную дотацию.

Как сообщал портал "Комментарии", к 2025 году правительство Китая рассчитывает увеличить до 25% долю авто на электричестве либо оборудованных гибридными двигателями.