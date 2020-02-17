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В Гонконге произошло “дерзкое ограбление”: украдено 600 рулонов туалетной бумаги

Вооруженные грабители напали на сотрудники доставки и украли 600 рулонов туалетной бумаги

сегодня, 10:53 311
Автор:

• Наталья Шевченко

В Гонконге произошло “дерзкое ограбление”: украдено 600 рулонов туалетной бумаги

В Гонконге вооруженные злоумышленники украли 600 рулонов туалетной бумаги на общую сумму около 1 695 гонконгских долларов, пишет ВВС.

Сообщается, что грабители, которые были вооружены ножом, напали на сотрудника службы доставки, который привез туалетную бумагу в супермаркет в районе Мог Кок. 

 Из-за эпидемии коронавируса люди начали скупать продукты, а также туалетную бумагу из-за опасений, что могут возникнуть сложности с доставкой товаров в супермаркеты, что в свою очередь приведет к дефициту.

Как сообщало издание "Комментарии", в Китае общественные туалеты оснащены вай-фаем, телевизорами, банкоматами и турбоунитазами, некоторые туалеты даже оборудованы системой распознавания лиц, чтобы туалетная бумага экономно расходовалась. И чтоб не воровали.

 Также мы писали, что в "Газпроме" кончилась туалетная бумага – в ход пошли документы. Пользователь Facebook Рустем Адагамов разместил на своей странице скан письма руководства ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" заместителю гендиректора по управлению поставками ООО "Газпром комплектация".

 В 2017 году  on-line магазин Amazon начал продавать туалетную бумагу с твитами главы США Дональда Трампа. Высказывания Дональда Трампа в микроблоге Twitter зачастую приводят к значительным обсуждениям среди людей. Виртуальный ресурс компании Amazon решил воспользоваться популярностью изречений президента США дабы получить дополнительную прибыль за счет возросшего спроса.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51527043
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