В Гонконге произошло “дерзкое ограбление”: украдено 600 рулонов туалетной бумаги

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В Гонконге вооруженные злоумышленники украли 600 рулонов
туалетной бумаги на общую сумму около 1 695 гонконгских долларов, пишет ВВС.
Сообщается, что грабители, которые были вооружены ножом, напали на сотрудника службы доставки,
который привез туалетную бумагу в супермаркет в районе Мог Кок.
Из-за эпидемии коронавируса люди начали скупать продукты, а также туалетную бумагу из-за опасений, что могут возникнуть сложности с доставкой товаров в супермаркеты, что в свою очередь приведет к дефициту.
Как сообщало издание "Комментарии", в Китае общественные
туалеты оснащены вай-фаем, телевизорами, банкоматами и турбоунитазами,
некоторые туалеты
даже оборудованы системой распознавания лиц, чтобы туалетная бумага
экономно расходовалась. И чтоб не воровали.
Также мы писали, что в "Газпроме" кончилась туалетная бумага – в ход пошли документы. Пользователь Facebook Рустем Адагамов разместил на своей странице скан письма руководства ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" заместителю гендиректора по управлению поставками ООО "Газпром комплектация".
В 2017 году on-line магазин Amazon начал продавать туалетную бумагу с твитами главы США Дональда Трампа. Высказывания Дональда Трампа в микроблоге Twitter зачастую приводят к значительным обсуждениям среди людей. Виртуальный ресурс компании Amazon решил воспользоваться популярностью изречений президента США дабы получить дополнительную прибыль за счет возросшего спроса.
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