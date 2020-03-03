Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.03.2020

BTC/USD

8811.33

ETH/USD

228.60

LTC/USD

61.20

НБУ 03.03.2020

USD/UAH

25.00

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Китай В Китае обрушился мост, погибли люди
НОВОСТИ Все новости

В Китае обрушился мост, погибли люди

Конструкция недостроенного моста обрушилась на подсобку рабочих. Внутри были люди.

сегодня, 10:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Китае обрушился мост, погибли люди

В Китае обрушился недостроенный мост. Погибли двое строителей, еще четверо оказались в больнице, информирует Центральное телевидение Китая. 

Трагедия произошла на стройке в городе Фучжоу, что в провинции Фуцзянь. Неподалеку от Южного городского вокзала там возводят новый мост. 

В какой-то момент строители услышали на строительной площадке страшный грохот. Как оказалось, одна из балок переправы была плохо закреплена. Она не выдержала нагрузки и рухнула вниз прямо на временную подсобку рабочих. В помещении в это время были люди. Все случилось на столько быстро, что у некоторых просто не осталось шансов на спасение. Балка, буквально, раздавила маленькую бытовку. Двое строителей погибли мгновенно. Еще четверых удалось спасти и вытащить из-под завалов живыми. Их забрали в больницу. Медики утверждают, что, не смотря на множественные травмы, угрозы для жизни рабочих сейчас нет, все они идут на поправку.  

Теперь китайские правоохранители пытаются выяснить, кто виновен в гибели людей. Окончательную причину трагедии назовут после завершения расследования. 

Напомним, "Комментарии" ранее сообщали о том, что в Африке обрушился золотой рудник, где погибли погибли десятки людей. 



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://regnum.ru/news/accidents/2872800.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...