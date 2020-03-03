В Китае обрушился мост, погибли люди

В Китае обрушился недостроенный мост. Погибли двое строителей, еще четверо оказались в больнице, информирует Центральное телевидение Китая.

Трагедия произошла на стройке в городе Фучжоу, что в провинции Фуцзянь. Неподалеку от Южного городского вокзала там возводят новый мост.

В какой-то момент строители услышали на строительной площадке страшный грохот. Как оказалось, одна из балок переправы была плохо закреплена. Она не выдержала нагрузки и рухнула вниз прямо на временную подсобку рабочих. В помещении в это время были люди. Все случилось на столько быстро, что у некоторых просто не осталось шансов на спасение. Балка, буквально, раздавила маленькую бытовку. Двое строителей погибли мгновенно. Еще четверых удалось спасти и вытащить из-под завалов живыми. Их забрали в больницу. Медики утверждают, что, не смотря на множественные травмы, угрозы для жизни рабочих сейчас нет, все они идут на поправку.

Теперь китайские правоохранители пытаются выяснить, кто виновен в гибели людей. Окончательную причину трагедии назовут после завершения расследования.

Напомним, "Комментарии" ранее сообщали о том, что в Африке обрушился золотой рудник, где погибли погибли десятки людей.





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