Атака на школу в Китае: 40 раненых

Трагический инцидент произошел в одной из провинций Китая. В Гуанси-Чжуаньском районе на юге страны, в поселке Ванф поблизости от города Учжоу, один из охранников начальной школы напал на учащихся.

Мужчина, которому было 50 лет, неожиданно взялся за нож и бросился на детей и воспитателей, которые находились в тот момент в помещении. В результате атаки ранения получили более 40 человек. Местные СМИ отмечают, что в основном пострадали дошкольники в возрасте до 6 лет. Тяжелые ранения получил директор школы, еще один охранник. Один из учеников находится в тяжом состоянии.

Полиция арестовала нападавшего. В данный момент правоохранители устанавливают причины инцидента, поскольку ответа на вопрос, почему охранник устроил резню в школе, пока нет.

Как сообщал портал "Комментарии", в Австралии неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра в городе Порт-Хедленде. Об этом передает телеканал 9News. Согласно оперативной информации, мужчина, находясь в неадекватном состоянии, пырнул ножом нескольких человек, которых увезла скорая. Задержать агрессора живым не удалось: полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. Сейчас на месте проводятся следственно-оперативные действия, и сообщить подробности теракта обещают позже.

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