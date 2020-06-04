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Атака на школу в Китае: 40 раненых

Охранник с ножом устроил резню в одной из школ Китая

сегодня, 09:38
Автор:

Сергей Медведев

Атака на школу в Китае: 40 раненых

Трагический инцидент произошел в одной из провинций Китая. В Гуанси-Чжуаньском районе на юге страны, в поселке Ванф поблизости от города Учжоу, один из охранников начальной школы напал на учащихся.

Мужчина, которому было 50 лет, неожиданно взялся за нож и бросился на детей  и воспитателей, которые находились в тот момент в помещении. В результате атаки ранения получили более 40 человек. Местные СМИ отмечают, что в основном пострадали дошкольники в возрасте до 6 лет. Тяжелые ранения получил директор школы, еще один охранник. Один из учеников находится в тяжом состоянии.

Полиция арестовала нападавшего. В данный момент правоохранители устанавливают причины инцидента, поскольку ответа на вопрос, почему охранник устроил резню в школе, пока нет.

Как сообщал портал "Комментарии", в Австралии неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра в городе Порт-Хедленде. Об этом передает телеканал 9News. Согласно оперативной информации, мужчина, находясь в неадекватном состоянии, пырнул ножом нескольких человек, которых увезла скорая. Задержать агрессора живым не удалось: полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. Сейчас на месте проводятся следственно-оперативные действия, и сообщить подробности теракта обещают позже.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1873082-napad-na-pochatkovu-shkolu-v-knr-ponad-40-poranenikh
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