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Главная Новости Мир Китай "Пробил час тревожный!": в Гонконге ввели уголовную ответственность за неуважение к гимну Китая
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"Пробил час тревожный!": в Гонконге ввели уголовную ответственность за неуважение к гимну Китая

Отныне за неуважение к государственному гимну Китая "Марш добровольцев", виновные понесут наказание в виде штрафа и даже лишения свободы

сегодня, 14:59
Автор:

Екатерина Белоброва

"Пробил час тревожный!": в Гонконге ввели уголовную ответственность за неуважение к гимну Китая

Сегодня правительство Гонконга согласовало проект, который регламентирует уголовную ответственность за неуважение к официальному гимну Китайской Народной Республики. Об этом передает "Радио Свобода".

Так, новый документ предусматривает, что учеников начальных и средних школ в Гонконге будут учить петь китайский "Марш добровольцев". В этом же указе предусмотрено наказание до трех лет тюрьмы и штрафы на сумму до 6 450 долларов  США тем, кто пренебрежительно или оскорбительно отзывается об одном из национальных символов Китая.

Согласно этому нововведению можно сделать вывод, что Пекин все более централизовано распространяет власть на юридически автономной территории.

Отмечается, что гимн Китая часто подвергается обструкции на футбольных матчах, где болельщики зачастую исполняют песню "Слава Гонконгу", которая стала общепризнанным неофициальным гимном движения за демократию в городе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай согласовал план по узурпации государственной власти в Гонконге.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-gonkong-kytaj-nepovaha-do-gimnu-zakon/30652524.html
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