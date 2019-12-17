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Польше грозит исключение из Евросоюза из-за судебной реформы

Новая реформа по "дисциплинированию" судей противоречит судебным законам Евросоюза

17 декабря 2019, 23:47
Автор:

• Екатерина Белоброва

Польская судебная реформа, анонсированная правительством, может стать причиной для исключения государства из состава стран Европейского Союза. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу Верховного суда Польши.

Отмечается, что в  Польше уже несколько лет продолжается спор вокруг судебной реформы. На прошлой неделе внесли в парламент очередные поправки в законодательство о судах и Верховном суде с целью "дисциплинировать судей, которые превышают свои полномочия". Это вызвало сильное недовольство как оппозиции, так и значительной части судейского сообщества.

"Противоречие между законодательством Евросоюза и законодательством Польши, которое инициируют авторы законопроекта, вероятнее всего, приведет к тому, что структуры Евросоюза начнут процедуру выявления нарушений обязательств, вытекающих из договоров в рамках ЕС, а в конечном итоге - к необходимости покинуть Европейский союз", - отмечено в сообщении Верховного суда.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об обеспокоенности Евросоюза и судебной реформой команды Владимира Зеленского, о чем представители ЕС немедленно направили официальное письмо членам украинского правительства. В нем послы отметили, что несмотря на хорошую мотивацию и демократические принципы, в Украине существует ряд проблем, не урегулированных на законодательном уровне, а значит, они противоречат законопроекту и несут угрозу для независимостей судей.

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/polsha-pokinut-es-sudebnoy-reformy-1576611494.html
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