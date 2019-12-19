Стало известно, сколько беженцев примет ЕС в 2020 году

В следующем году Страны Евросоюза примут свыше 30 тысяч беженцев, прежде всего из кризисных регионов мира. Такое количество мест государства-участники ЕС подготовили в рамках программы переселения, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Германия планирует разместить до 5,5 тысячи мигрантов, сообщили в МВД ФРГ.

В соответствии с прогнозом Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, приоритет в рамках программы получат мигранты из Турции, Ливана, Иордании, стран средиземноморского региона, а также Нигера и Руанды.

Вице-президент Еврокомиссии, комиссар по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас назвал вклад в дело переселения со стороны ЕС "крупнейшим в мире".

"Когда мы работаем вместе, то можем создавать долговременные, эффективные и безопасные системы" для защиты "наиболее уязвимых", − подчеркнул он.

Ранее "Комментарии" писали, что за первые шесть месяцев этого года объем переводов в пределах Украины вырос на треть (почти на 33,5%) – до 93,28 млрд грн. или 3465 млн долл. Трудовые мигранты за первое полугодие 2019 года перевели в Украину 5,5 млрд грн., что на 254 млн долл. больше, чем за аналогичный период 2018 года. Через корреспондентские счета было перечислено 1,75 млрд долл., через платежные системы – 1,8 млрд долл., по неформальным каналам – 2,7 млрд долл.