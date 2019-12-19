Стало известно, сколько беженцев примет ЕС в 2020 году

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В следующем году Страны
Евросоюза примут свыше 30 тысяч беженцев, прежде всего из кризисных регионов
мира. Такое количество мест государства-участники ЕС подготовили в рамках
программы переселения, говорится в сообщении Еврокомиссии.
Германия планирует разместить до 5,5 тысячи мигрантов, сообщили в
МВД ФРГ.
В соответствии с прогнозом Управления верховного комиссара
ООН по делам беженцев, приоритет в рамках программы получат мигранты из Турции,
Ливана, Иордании, стран средиземноморского региона, а также Нигера и Руанды.
Вице-президент
Еврокомиссии, комиссар по продвижению европейского образа жизни Маргаритис
Схинас назвал вклад в дело переселения со стороны ЕС "крупнейшим в
мире".
"Когда мы
работаем вместе, то можем создавать долговременные, эффективные и безопасные
системы" для защиты "наиболее уязвимых", − подчеркнул он.
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