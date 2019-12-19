Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 19.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько беженцев примет ЕС в 2020 году

В приоритете программы переселения Евросоюза − мигранты из стран Средиземноморья, Нигера и Руанды

сегодня, 01:45
Автор:

• Ольга Чародий

В следующем  году Страны Евросоюза примут свыше 30 тысяч беженцев, прежде всего из кризисных регионов мира. Такое количество мест государства-участники ЕС подготовили в рамках программы переселения, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Германия планирует  разместить до 5,5 тысячи мигрантов, сообщили в МВД ФРГ.

В соответствии с прогнозом Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, приоритет в рамках программы получат мигранты из Турции, Ливана, Иордании, стран средиземноморского региона, а также Нигера и Руанды.

 Вице-президент Еврокомиссии, комиссар по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас назвал вклад в дело переселения со стороны ЕС "крупнейшим в мире".

 "Когда мы работаем вместе, то можем создавать долговременные, эффективные и безопасные системы" для защиты "наиболее уязвимых", − подчеркнул он.

 Ранее "Комментарии" писали, что за первые шесть месяцев этого года объем переводов в пределах Украины вырос на треть (почти на 33,5%) – до 93,28 млрд грн. или 3465 млн долл. Трудовые мигранты за первое полугодие 2019 года перевели в Украину 5,5 млрд грн., что на 254 млн долл. больше, чем за аналогичный период 2018 года.  Через корреспондентские счета было перечислено 1,75 млрд долл., через платежные системы – 1,8 млрд долл., по неформальным каналам – 2,7 млрд долл. 

 

Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...