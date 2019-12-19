В Израиле заявили о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа

Военные Израиля заявили об отражении атаки со стороны Сектора Газа. По информации военных Израиль смог перехватить ракету, выпущенную с территории сектора Газа.

"Ракета была запущена из Газы по израильским мирным жителям. Ракета была перехвачена в воздухе системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении армии в Twitter.

Как сообщал портал "Комментарии", военное обострение между Израилем и сектором Газа пошло на спад. Сторонам удалось договориться о прекращении огня. Перемирие вступило в силу 14 ноября. Израильские власти официально пока не комментируют прекращение обстрелов. Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что Израиль не хочет обострять ситуацию, но готов к затяжному конфликту.

Позже наступило обострение между сторонами конфликта. Из сектора Газа по Израильской территории было запущено две ракеты. После того как израильские военные смогли засечь ракеты, одну удалось перехватить. Перед этим с территории сектора Газа был запущен снаряд. Он не нанес ущерба, однако это стало нарушением девятидневного периода без обстрелов. Ранее сообщалось, что система оповещения о возможном ракетном обстреле сработала в городе Сдерот и районе вокруг сектора Газа.



