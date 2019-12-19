В Израиле заявили о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа

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Военные Израиля заявили об
отражении атаки со стороны Сектора Газа. По информации военных Израиль смог перехватить ракету, выпущенную с территории сектора Газа.
"Ракета была запущена из Газы по израильским мирным
жителям. Ракета была перехвачена в воздухе системой ПРО "Железный
купол", - говорится в сообщении армии в Twitter.
Позже наступило обострение между сторонами конфликта. Из сектора Газа по Израильской территории было запущено две ракеты. После того как израильские военные смогли засечь ракеты, одну удалось перехватить. Перед этим с территории сектора Газа был запущен снаряд. Он не нанес ущерба, однако это стало нарушением девятидневного периода без обстрелов. Ранее сообщалось, что система оповещения о возможном ракетном обстреле сработала в городе Сдерот и районе вокруг сектора Газа.
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