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На сына бывшего президента Грузии напали, он в тяжелом состоянии

Цотне Гамсахурдия получил ранения в области сердца и госпитализирован

сегодня, 01:30
Автор:

• Ольга Чародий

В четверг, 19 декабря, возле собственного  дома напали на сына бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне Гамсахурдию. Об этом сообщают РИА Новости.

Как пишет издание, на данный момент неизвестны подробности нарадения. Также  неизвестно, ранение Цотне Гамсахурдия получил от холодного  оружие или это  огнестрел.

Брат пострадавшего Константин Гамсахурдия в, что сын  бывшего президента Грузии получил ранения в области сердца и госпитализирован.

"Ему понадобилась операция, состояние его здоровья тяжелое", - сказал он журналистам.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье "попытка умышленного убийства".

 Как ранее сообщали "Комментарии", 4 апреля в Киеве избили и ограбили продюсера телеканала "Украина". У него зафиксировали множество повреждений: сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму.

 

Источник: https://ria.ru/
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