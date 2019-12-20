На сына бывшего президента Грузии напали, он в тяжелом состоянии

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В четверг, 19 декабря, возле собственного дома напали на сына бывшего президента Грузии
Звиада Гамсахурдии Цотне Гамсахурдию. Об этом сообщают РИА Новости.
Как пишет издание, на данный момент неизвестны подробности
нарадения. Также неизвестно, ранение Цотне
Гамсахурдия получил от холодного оружие
или это огнестрел.
Брат пострадавшего Константин Гамсахурдия в, что сын бывшего президента Грузии получил ранения в
области сердца и госпитализирован.
"Ему понадобилась операция, состояние его здоровья
тяжелое", - сказал он журналистам.
Полицией возбуждено уголовное дело по статье "попытка
умышленного убийства".
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