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Санкции против «Северного потока-2»: Еврокомиссия не поддержала США

В Еврокомиссии ответили на введение санкций США против причастных к строительству «Северного потока-2» компаний

сегодня, 18:29
Автор:

• Таисия Ерохина

Европейская комиссия выступила против введения американских санкций в отношении европейских компаний, которые строят газопровод "Северный поток-2". Об этом информирует "Польское радио".

Напомним, что Пентагон ввел санкции против компаний, которые принимают участие в сооружении газопровода "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Инвесторами являются российский "Газпром", а еще пять энергетических компаний из ЕС – Австрия, Германия, Франция, Великобритания и Нидерланды, а также Швейцария.

Но Еврокомиссия, как и бывало подобное раньше, не поддержала санкции против своих же компаний. Так, там заверили, что фирмы реализуют легальную деятельность, а также намерены соблюдать энергетические нормы ЕС, чтобы "Северный поток-2" "действовал прозрачно и без дискриминации". Комиссия напомнила, что европейские правила для всех газопроводов ранее признало американское руководство.

При этом, страны Центрально-Восточной Европы считают, что эта инвестиция является угрозой энергетической безопасности Евросоюза, поскольку увеличивает зависимость от поставок из России. Неудивительно, что страны фирм-инвесторов проблем не видят.

Ранее "Комментарии" писали, что США одобрили санкции против причастных к строительству "Северного потока-2" компаний.

Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2426033,%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9-%D0%A1%D0%A8%D0%90
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