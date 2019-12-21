Санкции против «Северного потока-2»: Еврокомиссия не поддержала США

Европейская комиссия выступила против введения американских санкций в отношении европейских компаний, которые строят газопровод "Северный поток-2". Об этом информирует "Польское радио".

Напомним, что Пентагон ввел санкции против компаний, которые принимают участие в сооружении газопровода "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Инвесторами являются российский "Газпром", а еще пять энергетических компаний из ЕС – Австрия, Германия, Франция, Великобритания и Нидерланды, а также Швейцария.

Но Еврокомиссия, как и бывало подобное раньше, не поддержала санкции против своих же компаний. Так, там заверили, что фирмы реализуют легальную деятельность, а также намерены соблюдать энергетические нормы ЕС, чтобы "Северный поток-2" "действовал прозрачно и без дискриминации". Комиссия напомнила, что европейские правила для всех газопроводов ранее признало американское руководство.

При этом, страны Центрально-Восточной Европы считают, что эта инвестиция является угрозой энергетической безопасности Евросоюза, поскольку увеличивает зависимость от поставок из России. Неудивительно, что страны фирм-инвесторов проблем не видят.

Ранее "Комментарии" писали, что США одобрили санкции против причастных к строительству "Северного потока-2" компаний.