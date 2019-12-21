Санкции против «Северного потока-2»: Еврокомиссия не поддержала США

Языки
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Европейская комиссия выступила против введения
американских санкций в отношении европейских компаний, которые строят газопровод "Северный
поток-2". Об этом информирует "Польское радио".
Напомним, что Пентагон ввел санкции против
компаний, которые принимают участие в сооружении газопровода "Северный поток-2" на
дне Балтийского моря. Инвесторами являются российский "Газпром", а еще пять энергетических
компаний из ЕС – Австрия, Германия, Франция, Великобритания и Нидерланды, а также
Швейцария.
Но Еврокомиссия, как и бывало подобное раньше, не
поддержала санкции против своих же компаний. Так, там заверили, что фирмы
реализуют легальную деятельность, а также намерены соблюдать энергетические нормы ЕС, чтобы "Северный поток-2" "действовал прозрачно и без дискриминации". Комиссия
напомнила, что европейские правила для всех газопроводов ранее признало
американское руководство.
При этом, страны Центрально-Восточной Европы считают,
что эта инвестиция является угрозой энергетической безопасности Евросоюза, поскольку увеличивает зависимость
от поставок из России. Неудивительно, что страны фирм-инвесторов проблем не видят.
Ранее "Комментарии" писали, что США одобрили санкции против причастных к строительству "Северного потока-2" компаний.
Новости партнеров
Новости