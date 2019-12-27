В парламенте Черногории начались беспорядки

В парламенте Черногории проходят потасовки и беспорядки из-за закона о религиозных объединениях. Об этом сообщает РИА-Новости.

Архиереи СПЦ в стране призвали верующих не поддаваться на всевозможные провокации и не участвовать в уличных беспорядках и конфликтах. По инициативе оппозиционного Демократического фронта (ДФ) премьер Душко Маркович провел встречу с митрополитом Амфилохием.

Депутаты предложили свыше ста поправок, один из лидеров ДФ Андрия Мандич предложил перенести утверждение поправок и голосование из-за позднего времени, но спикер ему отказал.

"Мы провели основательное обсуждение и отвели этому максимально допущенное время – шесть часов говорили о законопроекте и больше того", - заявил Брайович.

Возмущенные отказом перенести заседание члены ДФ начали шуметь выкрикивать недовольство, затем началась потасовка с представителями парламентского большинства.

Как ранее сообщали "Комментарии", в аэропорту Барселоны прошли жесткие стычки демонстрантов и полиции. Протестующие перекрывают автострады и железнодорожные пути.