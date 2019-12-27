В парламенте Черногории начались беспорядки

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В парламенте Черногории проходят потасовки и беспорядки из-за
закона о религиозных объединениях. Об
этом сообщает РИА-Новости.
Архиереи СПЦ в стране призвали верующих не поддаваться на всевозможные провокации и не участвовать в уличных беспорядках и
конфликтах. По инициативе оппозиционного Демократического фронта (ДФ) премьер
Душко Маркович провел встречу с митрополитом Амфилохием.
Депутаты предложили свыше ста поправок, один из лидеров ДФ Андрия Мандич предложил перенести
утверждение поправок и голосование из-за позднего времени, но спикер ему
отказал.
"Мы провели основательное обсуждение и отвели этому
максимально допущенное время – шесть часов говорили о законопроекте и больше того",
- заявил Брайович.
Возмущенные отказом перенести заседание члены ДФ начали
шуметь выкрикивать недовольство, затем началась потасовка с представителями парламентского
большинства.
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