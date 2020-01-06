Президент Хорватии проиграла выборы оппозиционеру

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В Хорватии в воскресенье, 5 января, прошел второй тур
президентских выборов. Об этом сообщает Укринформ.
Предварительные итоги голосования свидетельствуют, что в
стране станет главой государства
социал-демократ Зоран Миланович. В 2011-2016 годах он возглавлял правительство
Хорватии, при нем страна стала членом Европейского Союза. В 2007-2016 годах был
лидером Социал-демократической партии Хорватии.
За Милановича проголосовали более 50 % избирателей, за
действующего президента Колинду Грабар-Китарович - 47,2%.
В первом туре, который прошел 22 декабря, за Милановича
проголосовали 29,5% избирателей, а за Грабар-Китарович - 26,7%.
Миланович станет пятым президентом Хорватии. Хорватия - самый молодой член ЕС,
присоединившийся к нему семь лет назад. С 1 января 2020 года она возглавляет
Совет Евросоюза.
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