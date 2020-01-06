Президент Хорватии проиграла выборы оппозиционеру

В Хорватии в воскресенье, 5 января, прошел второй тур президентских выборов. Об этом сообщает Укринформ.

Предварительные итоги голосования свидетельствуют, что в стране станет главой государства социал-демократ Зоран Миланович. В 2011-2016 годах он возглавлял правительство Хорватии, при нем страна стала членом Европейского Союза. В 2007-2016 годах был лидером Социал-демократической партии Хорватии.

За Милановича проголосовали более 50 % избирателей, за действующего президента Колинду Грабар-Китарович - 47,2%.

В первом туре, который прошел 22 декабря, за Милановича проголосовали 29,5% избирателей, а за Грабар-Китарович - 26,7%.

Миланович станет пятым президентом Хорватии. Хорватия - самый молодой член ЕС, присоединившийся к нему семь лет назад. С 1 января 2020 года она возглавляет Совет Евросоюза.

Как сообщал сайт "Комментарии", 6 ноября народный депутат от "Слуги народа", Центральная избирательная комиссия на заседании 13 декабря назначила промежуточные выборы в одномандатном избирательном округе № 179 (Харьковская область)."Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в этом округе на воскресенье, 15 марта 2020 года. При этом принято к сведению, что избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в ОИО № 179 начинается со дня, следующего после дня опубликования этого решения Комиссии", - сказано в сообщении.