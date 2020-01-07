У Австрии «новый-старый» канцлер

Президент Австрии Александер ван дер Беллен привел лидера "Австрийской народной партии" (АНП) Себастьяна Курца к присяге на должность канцлера Австрии, сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.



Новое правительство АНП сформировала совместно с "Зелеными".



"Сегодня круг замыкается", - сказал ван дер Беллен, имея ввиду российский скандал, который стал причиной отставки правительства Курца.



Отметим, предыдущее правительство Курца ушло в отставку в конце мая 2019 года на фоне скандала с вице-канцлером и главой Австрийской партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе. Немецкие СМИ обнародовали видео, на котором видно как помощник политика встречается на Ибице с якобы племянницей российского олигарха. Вероятно она должна была помочь вице-канцлеру одержать победу на выборах в обмен на часть государственных заказов в строительстве.



По итогам досрочных парламентских выборов АНП одержала победу с результатом 38,4% голосов избирателей.



Отметим, в программе нового правительства Курца указано, что Австрия продолжит курс на смягчение санкций против России при прогрессе в выполнении Минских соглашений.

