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У Австрии «новый-старый» канцлер

Предыдущее правительство Курца ушло в отставку из-за скандала с россиянами

сегодня, 15:52
Автор:

• Мария Чиренко

Президент Австрии Александер ван дер Беллен привел лидера "Австрийской народной партии" (АНП) Себастьяна Курца к присяге на должность канцлера Австрии, сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

Новое правительство АНП сформировала совместно с "Зелеными".

"Сегодня круг замыкается", - сказал  ван дер Беллен, имея ввиду российский скандал, который стал причиной отставки правительства Курца.

Отметим, предыдущее правительство Курца ушло в отставку в конце мая 2019 года на фоне скандала  с вице-канцлером и главой Австрийской партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе. Немецкие СМИ обнародовали видео, на котором видно как помощник политика встречается на Ибице с якобы племянницей российского олигарха. Вероятно она должна была помочь вице-канцлеру одержать победу на выборах в обмен на часть государственных заказов в строительстве.

По итогам досрочных парламентских выборов АНП одержала победу с результатом 38,4% голосов избирателей.

Отметим, в программе нового правительства Курца указано, что Австрия продолжит курс на смягчение санкций против России при прогрессе в выполнении Минских соглашений.

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Источник: https://www.krone.at/2073225
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