В Испании хотят лишить Пучдемона депутатского иммунитета

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Председатель Верховного суда Испании Карлос
Лесмес просит главу Европарламента Давида Сассоли лишить экс-председателя
каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и бывшего советника его
правительства Тони Комина депутатского иммунитета. Об этом сообщает
пресс-служба суда.
Верховный суд информирует, что в отношении
Пучдемона и Комина продолжается рассмотрение уголовного дела, и просит Сассоли
приостановить их иммунитет на основании внутреннего регламента Европарламента.
На прошлой неделе Верховный суд Испании оставил в
силе европейские ордеры на арест Пучдемона и Комина. Судья заявил, что политики
должны быть лишены иммунитета, поскольку преступления, в которых их обвиняют в
Испании, произошли задолго до их избрания депутатами Европарламента.
Пучдемон и Комин, которым предъявлены обвинения в Испании в связи с проведением незаконного референдума о независимости три года назад прибыли в Страсбург, чтобы впервые принять участие в заседании Европейского парламента.
Как сообщали "Комментарии", Пучдемон ранее призвал к проведению нового референдума о независимости Каталонии. "Нет другого пути, как референдум, на котором мы выскажемся, чего мы хотим и как мы этого хотим. Пусть знают: мы не примем их рецепт, основанный на репрессиях и приговорах", - заявил Пучдемон, выступая в Брюсселе. Он не согласился с приговором Верховного суда в отношении двенадцати каталонских политиков в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, заявив, что совершенные ими действия "не являются преступлением", "поскольку нет никакого преступления в том, чтобы предложить гражданам определять их будущее".
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