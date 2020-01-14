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В Испании хотят лишить Пучдемона депутатского иммунитета

Пучдемон и Комин, которым предъявлены обвинения в Испании в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, прибыли в Страсбург

сегодня, 03:10
Автор:

• Ольга Чародий

Председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес просит главу Европарламента Давида Сассоли лишить экс-председателя каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и бывшего советника его правительства Тони Комина депутатского иммунитета. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Верховный суд информирует, что в отношении Пучдемона и Комина продолжается рассмотрение уголовного дела, и просит Сассоли приостановить их иммунитет на основании внутреннего регламента Европарламента.

На прошлой неделе Верховный суд Испании оставил в силе европейские ордеры на арест Пучдемона и Комина. Судья заявил, что политики должны быть лишены иммунитета, поскольку преступления, в которых их обвиняют в Испании, произошли задолго до их избрания депутатами Европарламента.

Пучдемон и Комин, которым предъявлены обвинения в Испании в связи с проведением незаконного референдума о независимости три  года назад прибыли в Страсбург, чтобы впервые принять участие в заседании Европейского парламента.  

Как сообщали "Комментарии", Пучдемон ранее призвал к проведению нового референдума о независимости Каталонии. "Нет другого пути, как референдум, на котором мы выскажемся, чего мы хотим и как мы этого хотим. Пусть знают: мы не примем их рецепт, основанный на репрессиях и приговорах", - заявил Пучдемон, выступая в Брюсселе. Он не согласился с приговором Верховного суда в отношении двенадцати каталонских политиков в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, заявив, что совершенные ими действия "не являются преступлением", "поскольку нет никакого преступления в том, чтобы предложить гражданам определять их будущее".



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