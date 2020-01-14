«Все сложилось не так»: Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

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Возникшая во время
президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики
на изменения в соседней стране не оправдалась. Обь этом заявила президент
Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне".
По словам Кальюлайд, в
ее стране рассчитывали, что Россия станет "такой же свободной и
демократической страной".
"Когда Россия
признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись,
что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению,
все сложилось не так", — сказала президент Эстонии.
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