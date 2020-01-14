«Все сложилось не так»: Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась. Обь этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне".

По словам Кальюлайд, в ее стране рассчитывали, что Россия станет "такой же свободной и демократической страной".

"Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так", — сказала президент Эстонии.

Как ранее сообщали "Комментарии", Эстония запретила пролет через свою территорию самолету, на борту которого был вице-премьер России. По словам дипломата, такая ситуация вызывает крайнее недоумение, учитывая, что этому же воздушному судну в 2019 году уже дважды предоставляли соответствующие разрешение. Власти не объяснили причину, по которой российскому самолету было запрещено лететь. Это уже третий случай за последнее время, когда Эстония отказывает российским морякам и воздушным судам проходить через свою территорию.

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