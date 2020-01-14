Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 14.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная / Новости / Мир / ЕС / «Все сложилось не так»: Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
НОВОСТИ Все новости

«Все сложилось не так»: Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

По словам Кальюлайд, в ее стране рассчитывали, что Россия станет "такой же свободной и демократической страной"

сегодня, 06:45
Автор:

• Ольга Чародий

Возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась. Обь этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне".

По словам Кальюлайд, в ее стране рассчитывали, что Россия станет "такой же свободной и демократической страной".

"Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так", — сказала президент Эстонии.

 Как ранее сообщали "Комментарии", Эстония запретила пролет через свою территорию самолету, на борту которого был вице-премьер России. По словам дипломата, такая ситуация вызывает крайнее недоумение, учитывая, что этому же воздушному судну в 2019 году уже дважды предоставляли соответствующие разрешение. Власти не объяснили причину, по которой российскому самолету было запрещено лететь. Это уже третий случай за последнее время, когда Эстония отказывает российским морякам и воздушным судам проходить через свою территорию. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/estlands-praesidentin-kersti-kaljulaid-russland-ist-unberechenbar-16574789.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...