На нефтехимическом заводе в Испании произошел мощный взрыв: много пострадавших

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В муниципалитете Таррагона в Каталонии произошел мощный взрыв
на нефтехимическом заводе. Об этом сообщает газета El Pais.
На данный момент известно, что во воемя взрыва
пострадало восемь человек. Два человека
получили серьезные ожоги и находятся в критическом состоянии, состояние одного
пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, пять получили легкие травмы.
Ранее было
известно, что один человек
пропал без вести, один погиб и шесть человек пострадали. Местный
житель погиб в результате спровоцированной взрывной волной обрушения крыши
здания, расположенного недалеко от завода.
"Мы хотим призвать население к спокойствию, поскольку
токсичные вещества в воздухе не обнаружены", - заявил глава каталонского
женералитета Ким Торра
IQOXE - единственный производитель этиленоксида в Испании. На заводе работают 120 человек.
Как сообщали "Комментарии", во Львове, на инструментальном заводе по улице Замарстыновской вспыхнул масштабный пожар. Отметим, что завод производит различные инструменты, а также занимается обработкой и нанесением покрытий на металлы.
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