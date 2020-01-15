Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 15.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир ЕС На нефтехимическом заводе в Испании произошел мощный взрыв: много пострадавших
НОВОСТИ Все новости

На нефтехимическом заводе в Испании произошел мощный взрыв: много пострадавших

Пожарные пытаются справиться с мощным пожаром, который начался после взрыва

сегодня, 00:40
Автор:

• Ольга Чародий

В муниципалитете Таррагона в Каталонии произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе. Об этом сообщает газета El Pais.

На данный момент известно, что во воемя взрыва пострадало  восемь человек. Два человека получили серьезные ожоги и находятся в критическом состоянии, состояние одного пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, пять получили легкие травмы.

Ранее было  известно,  что один человек пропал  без вести,  один погиб и шесть человек пострадали. Местный житель погиб в результате спровоцированной взрывной волной обрушения крыши здания, расположенного недалеко от завода.

"Мы хотим призвать население к спокойствию, поскольку токсичные вещества в воздухе не обнаружены", - заявил глава каталонского женералитета Ким Торра

IQOXE - единственный производитель этиленоксида в Испании. На заводе работают 120 человек.

Как сообщали "Комментарии", во Львове, на инструментальном заводе по улице Замарстыновской вспыхнул масштабный пожар. Отметим, что завод производит различные инструменты, а также занимается обработкой и нанесением покрытий на металлы.

 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: El Pais
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...