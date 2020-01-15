На нефтехимическом заводе в Испании произошел мощный взрыв: много пострадавших

В муниципалитете Таррагона в Каталонии произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе. Об этом сообщает газета El Pais.

На данный момент известно, что во воемя взрыва пострадало восемь человек. Два человека получили серьезные ожоги и находятся в критическом состоянии, состояние одного пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, пять получили легкие травмы.

Ранее было известно, что один человек пропал без вести, один погиб и шесть человек пострадали. Местный житель погиб в результате спровоцированной взрывной волной обрушения крыши здания, расположенного недалеко от завода.

"Мы хотим призвать население к спокойствию, поскольку токсичные вещества в воздухе не обнаружены", - заявил глава каталонского женералитета Ким Торра

IQOXE - единственный производитель этиленоксида в Испании. На заводе работают 120 человек.

Как сообщали "Комментарии", во Львове, на инструментальном заводе по улице Замарстыновской вспыхнул масштабный пожар. Отметим, что завод производит различные инструменты, а также занимается обработкой и нанесением покрытий на металлы.

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