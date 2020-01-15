Европарламент назвал самую большую угрозу для Евросоюза

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Европарламент в своей резолюции назвал Россию неизбежной гибридной и конвенционной угрозой для Европейского Союза, сообщает "Укринформ".
"Европарламент отмечает, что Россия является наиболее непосредственным источником гибридной и конвенциональной (о применении обычных вооружений) угрозы безопасности ЕС и стран-членов, также активно пытается подорвать европейское единство, независимость, основополагающие ценности и международные правила", - сказано в резолюции.
По мнению евродепутатов, нынешнее российское руководство не изменит свою агрессивную политику. Поэтому в резолюции содержится призыв к странам-членам Евросоюза к укреплению устойчивости против России и выработки долгосрочной сдерживающей стратегии в отношении РФ .
"Европарламент в очередной раз заявляет о своей приверженности в поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины, а также всех стран "Восточного партнерства"в рамках международно признанных границ", - отметили в ЕП.
Как сообщал сайт "Комментарии", в Европарламенте девятого созыва создали неформальную группу "друзей европейской Украины".
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