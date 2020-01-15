Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 15.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир ЕС Европарламент назвал самую большую угрозу для Евросоюза
НОВОСТИ Все новости

Европарламент назвал самую большую угрозу для Евросоюза

По мнению евродепутатов, нынешнее российское руководство не изменит свою агрессивную политику

сегодня, 17:37
Автор:

• Мария Чиренко

Европарламент в своей резолюции назвал Россию неизбежной гибридной и конвенционной угрозой для Европейского Союза, сообщает "Укринформ".

"Европарламент отмечает, что Россия является наиболее непосредственным источником гибридной и конвенциональной (о применении обычных вооружений) угрозы безопасности ЕС и стран-членов, также активно пытается подорвать европейское единство, независимость, основополагающие ценности и международные правила", - сказано в резолюции.

По мнению евродепутатов, нынешнее российское руководство не изменит свою агрессивную политику. Поэтому в резолюции содержится призыв к странам-членам Евросоюза к укреплению устойчивости против России и выработки долгосрочной сдерживающей стратегии в отношении РФ .

"Европарламент в очередной раз заявляет о своей приверженности в поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины, а также всех стран "Восточного партнерства"в рамках международно признанных границ", - отметили в ЕП.

Как сообщал сайт "Комментарии", в Европарламенте девятого созыва создали неформальную группу "друзей европейской Украины".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2856355-rosia-e-najbilsou-zagrozou-dla-es-evroparlament.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...