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Число нелегалов в Евросоюзе за 5 лет рекордно упало

Чаще всего пытались попасть в Евросоюз нелегалы из Афганистана и Сирии

сегодня, 12:22
Автор:

• Мария Чиренко

Количество нелегальных мигрантов в странах Евросоюза в 2019 году было самым низким с 2013 года. Об этом заявил директор Агентства по охране внешних границ ЕС Frontex Фабрис Леггери, передает "Немецкая волна".

Так, количество нелегалов в сравнении с пиковым 2015-м годом снизилась на 92%. Этого удалось достичь благодаря уменьшению числа мигрантов из стран северной Африки, которые по Средиземному морю пытались попасть в Италию и Испанию.

Однако выросло число мигрантов, которые хотели попасть в Евросоюз через Грецию, Болгарию и Кипр. Там рост количества нелегалов составил 46% в сравнении с 2018 годом. Аналогичная тенденция фиксировалась в Хорватии и Венгрии.

Леггери отметил, что чаще всего пытались попасть в Евросоюз нелегалы из Афганистана и Сирии. Этому способствовали война и политическая нестабильность. 

Кроме того, увеличилось количество нелегалов, которые были депортированы в страны их происхождения. В 2019 году Евросоюз вернул на родину почти 16 тысяч человек. Больше всего решений о депортации приняли Германия, Италия, Франция и Бельгия. Чаще всего высылали Албанию, Тунис и Грузию. Многих из них отправлены на родину коммерческими авиарейсами.

Как сообщал сайт "Комментарии", в Италии арестовали украинцев, которые перевозили десятки нелегалов на яхте.


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Источник: https://www.dw.com/uk
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