В Средиземном море на выходных спасли почти 500 мигрантов

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На выходных в Средиземном море спасли около 500 мигрантов,
которые пытались добраться до стран Европы. Об этом сообщает DW.
Спасательное судно Ocean Viking пришлось осуществить пять спасательных
операций в течение 72 часов.
26 января спасатели подобрали 102 человека на расстоянии 80
морских миль от побережья Ливии. Еще 82 человека спасли неподалеку от побережья
Мальты.
Среди спасенных семь беременных женщин, пять детей в возрасте
до пяти лет и около 100 несовершеннолетних без сопровождения взрослых.
Ocean Viking больше не способен принять людей. Корабль
рассчитан только на 200 человек.
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