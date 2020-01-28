В Средиземном море на выходных спасли почти 500 мигрантов

На выходных в Средиземном море спасли около 500 мигрантов, которые пытались добраться до стран Европы. Об этом сообщает DW.

Спасательное судно Ocean Viking пришлось осуществить пять спасательных операций в течение 72 часов.

26 января спасатели подобрали 102 человека на расстоянии 80 морских миль от побережья Ливии. Еще 82 человека спасли неподалеку от побережья Мальты.

Среди спасенных семь беременных женщин, пять детей в возрасте до пяти лет и около 100 несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Ocean Viking больше не способен принять людей. Корабль рассчитан только на 200 человек.

Как сообщал портал "Комментарии", Греция объявила чрезвычайные меры по борьбе с наплывом искателей убежища, прибывающих из Турции, чтобы не повторить кризис 2015 года. "Мы наблюдаем огромные волны мигрантов, которым способствуют контрабандисты новыми методами и более быстрыми катерами. Если ситуация будет продолжаться, мы повторим 2015 год. Мы будем принимать меры для защиты своих границ, и мы будем гораздо строже, гораздо быстрее в их применении", - сообщил министр гражданской защиты Михалис Хрисохоиди. Греческие власти пообещали усилить патрулирование вдоль морских границ, в первую очередь для борьбы с перевозчиками нелегальных мигрантов.

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