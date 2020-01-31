В Греции одобрили соглашение о новых военных базах США

Парламент Греции ратифицировал соглашение об оборонном сотрудничестве с США, в рамках которого американцы смогут использовать почти все военные объекты Греции, а также получат новые военные базы. Об этом сообщает Etnos.

За проголосовали 175 депутатов, против – 33, еще 80 воздержались.

Соглашение предусматривает расширение американской базы Суда-бей на Крите. Также военным США предоставят инфраструктуру баз Стефановикио, Лариса и Александруполис. Кроме того, американцы смогут использовать любой военный объект на территории Греции.

Срок действия нового соглашения пока не установлен.

Издание "Комментарии" сообщало, что Иран перебрасывает тайно оружие в соседний Ирак, где проходят протесты. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники среди представителей разведки США. Издание также сообщало, что опираясь на документы, которыми распоряжается издание, Иран пытается установить ракеты малой дальности в Ираке, чтобы заявить о лидирующей позиции на Востоке. Ракеты могут не только быть угрозой для американских военных, но и для партнеров и союзников Америки. Издание пишет, что помогают перебрасывать ракеты в другую страну шиитские вооруженные формирования в Ираке.





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