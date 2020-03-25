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Евросоюз пополнится двумя странами

Руководство ЕС начинает переговоры о вступлении двух стран

сегодня, 02:30
Автор:

• Сергей Медведев

Евросоюз пополнится двумя странами

Власти Евросоюза обїявили о начале переговоров по вступлению в ЕС двух новых стран — Северной Македонии и Албании. С таким заявлением выступил комиссар по вопросам расширения Оливер Вархейи. 

 Отмечается, что решение принималось по видеосвязи, в режиме конференции,  в связи с ограничительными мерами из-за пандемии. Заседание Совета ЕС проходило дистанционно.

 "Искренне рад, что страны-члены ЕС сегодня достигли политического согласия по открытию переговоров о членстве с Албанией и Северной Македонией. От всего сердца поздравляю обе страны. Это также громкий и четкий месседж для Западных Балкан: ваше будущее - в Европейском Союзе ", - отметил еврокомиссар.

Теперь, согласно правилам, страны-кандидаты и Евросоюз должны договориться об условиях членства. Представители Евросоюза оценят готовность государств выполнять требования и критерии участия в ЕС, после чего решение о полноценном вхождении будет принято делегатами стран-участниц.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Евросоюза заблокировал переговоры по вступлению Албании и Северной Македонии в ЕС.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/03/24/7107922/
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