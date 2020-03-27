Европарламент призвал ЕС поддержать инициативу Виктора Медведчука по созданию "Парламентского измерения нормандского формата"

В Европейском парламенте призвали ЕС поддержать инициативу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука по созданию "Парламентского измерения нормандского формата". Об этом говорится в депутатском запросе депутата Европарламента от Германии д-ра Максимилиана Кра к Верховному представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Борреллю.

Приводим полный текст запроса ниже:

"Приветствую проведение 9 декабря 2019 года в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона саммита в "нормандском формате". Достижение мира в Украине и отношения России с Украиной является важным приоритетом для ЕС.

С целью ускорения мирного процесса один из лидеров второй по численности парламентской фракции в Украине Виктор Медведчук выступил с инициативой создания "Парламентского измерения нормандского формата". Основная задача этой инициативы - реализация на парламентском уровне минских соглашений.

С конца января по начало марта прошла серия встреч в Сенате Франции, Бундестаге, Государственной думе РФ, по итогам которых эта инициатива была поддержана депутатами всех трех парламентов, представляющих как большинство, так и оппозицию.

Какова позиция Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней и оборонной политики относительно этой инициативы?

Какие дальнейшие шаги Комиссия считает необходимым предпринять, чтобы подтолкнуть украинские власти к выполнению минских соглашений?"

Напомним, ранее Виктор Медведчук предложил подключить к урегулированию ситуации на востоке Украины парламенты стран "нормандской четверки" — Украины, России, Германии и Франции.

Так, в Верховной Раде уже создано межфракционное объединение "Межпарламентский диалог ради мира". Встречи в рамках "Парламентского измерения нормандского формата" уже прошли с депутатами парламентов Франции, Германии и России.

О своей поддержке заявил президент России Владимир Путин. Кроме того, в МИД Франции заявили, что такой формат должен содействовать урегулированию ситуации в Украине.

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