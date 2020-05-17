В Сеть попали данные тысяч европейских чиновников

В Европарламенте заявили о масштабной утечке персональных данных. В открытом доступе оказались данные 1,2 тыс. сотрудников и членов Европарламента, тем или иным способом утечка затронула 15 тыс. учетных аккаунтов иных специалистов по вопросам деятельности Евросоюза. С такой информацией выступил вице-президент Европарламента по политике в области IT Марсель Колайя.

Согласно его сообщению, в открытый доступ выложили конфиденциальную информацию а также зашифрованные пароли. Официально политическое объединение, которое подверглось хакерской атаке не называется, однако подразумевается, что речь идет о крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии (EНП).

Один из представителей партии уже подтвердил утечку данных, однако уточнил, что данные устаревшие. Они были взяты со старого сайта ЕНП, который заменили на более новый в 2019 году. Актуальные данные, по словам представителя партии, надежно защищены.

"Сейчас им ничего не угрожает, потому что в парламенте система требует полностью менять свой пароль каждые три месяца ", - заявил он.

Отметим, что первыми, кто обнаружил утечку, стали сотрудники индийской компании, которая специализируется на компьютерной безопасности.

Как сообщал портал "Комментарии", в США произошла утечка секретных документов, в которых посол Британии Ким Деррок охарактеризовал администрацию Белого дома как "некомпетентную" и "неумелую".

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