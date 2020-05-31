В ОБСЕ сообщили, что нужно сделать России, чтоб вернуть к себе уважение

Ассоциация послов США в ОБСЕ твердо заявляет, что Российская Федерация обязана прекратить оккупацию украинских территорий для того, чтобы возобновить свое почетное членство в европейской организации. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

Так, американский посол Джеймс Гилмор отметил, что существующая ситуация на Донбассе и в Крыму - это "шарада", которое с надоедливой продолжительностью ведет российской руководство.

"Пришло время России бросить шараду, вернуть полный контроль над Крымом Украине и вывести свои войска и технику из восточной Украины. Только тогда он сможет вернуть себе место уважаемого члена общества наций", - заключил американский посол.

Гилмор добавил, что "ни Соединенные Штаты, ни Украина, ни какой-либо другой член этого Постоянного Совета не несут ответственности за конфликт на востоке Украины или за оккупацию и предполагаемую аннексию Крыма".

"Мы отвергаем утверждение России о том, что Москва улучшила жизнь крымских татар и других украинцев, проживающих в оккупированном Россией Крыму. С тех пор, как так называемые "маленькие зеленые человечки" впервые появились в Крыму в 2014 году, российский режим предпринял решительные шаги по ущемлению прав крымских татар и других украинцев, в результате чего десятки тысяч человек покинули полуостров", – говорится в обращении посла США.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава крымско-татарского Меджлиса Мустафа Джемилев рассказал о причинах визита главы государства Владимира Зеленского в столицу Турции к президенту Реджепу Эрдогану, который произошел еще прошлым летом.

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