kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 01.06.2020

BTC/USD

9548.03

ETH/USD

238.52

LTC/USD

46.20

НБУ 01.06.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир ЕС В ОБСЕ сообщили, что нужно сделать России, чтоб вернуть к себе уважение
commentss НОВОСТИ Все новости

В ОБСЕ сообщили, что нужно сделать России, чтоб вернуть к себе уважение

По мнению посла от США в ОБСЕ, Россия должна вернуть полный контроль Украины над Крымом и Донбассом

31 мая 2020, 19:34 comments524
Автор:

Екатерина Белоброва

В ОБСЕ сообщили, что нужно сделать России, чтоб вернуть к себе уважение

Ассоциация послов США в ОБСЕ твердо заявляет, что Российская Федерация обязана прекратить оккупацию украинских территорий для того, чтобы возобновить свое почетное членство в европейской организации. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

Так, американский посол Джеймс Гилмор отметил, что существующая ситуация на Донбассе и в Крыму - это "шарада", которое с надоедливой продолжительностью ведет российской руководство.

"Пришло время России бросить шараду, вернуть полный контроль над Крымом Украине и вывести свои войска и технику из восточной Украины. Только тогда он сможет вернуть себе место уважаемого члена общества наций", - заключил американский посол.

Гилмор добавил, что "ни Соединенные Штаты, ни Украина, ни какой-либо другой член этого Постоянного Совета не несут ответственности за конфликт на востоке Украины или за оккупацию и предполагаемую аннексию Крыма".

"Мы отвергаем утверждение России о том, что Москва улучшила жизнь крымских татар и других украинцев, проживающих в оккупированном Россией Крыму. С тех пор, как так называемые "маленькие зеленые человечки" впервые появились в Крыму в 2014 году, российский режим предпринял решительные шаги по ущемлению прав крымских татар и других украинцев, в результате чего десятки тысяч человек покинули полуостров", – говорится в обращении посла США.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава крымско-татарского Меджлиса Мустафа Джемилев рассказал о причинах визита главы государства Владимира Зеленского в столицу Турции к президенту Реджепу Эрдогану, который произошел еще прошлым летом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://osce.usmission.gov/on-russias-aggression-against-ukraine-10-2-2-2/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!