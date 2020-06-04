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Швеция решила открыть въезд сезонным работникам: названа дата

В Швеции пересмотрели запрет въезда для работников, прибывающих на сезонные работы

сегодня, 18:17
Автор:

Таисия Ерохина

Швеция решила открыть въезд сезонным работникам: названа дата

С 8 июня Швеция разрешит въезд в страну сезонным работникам, говорится на сайте шведского правительства.

Так, в Швеции, как и во множестве других государств, из-за пандемии коронавируса действует временный запрет на въезд. Однако власти решили в данное ограничение внести поправки.

Как решило сегодня правительство, сезонные работники в секторах сельского хозяйства, лесоводства и садоводства добавляются в список тех, кто освобожден от запрета на въезд в Швецию. Также в группу людей, которым разрешается проезд, отнесли людей с видом на жительство в стране, и тех, кто оказался разлучен с родственниками, проживающими в Швеции.

Ранее "Комментарии" писали, что Швеция стала единственной страной Евросоюза, которая не ввела карантин из-за пандемии коронавируса. Однако позже главный эпидемиолог Швеции признал ошибкой отказ от карантина из-за большого числа смертей. Специалист в области эпидемиологии заявил, что Швеция должна была выбрать нечто среднее между отказом от карантина и решениями остального мира.

Напомним, Польша готова принимать заробитчан без 14-дневного карантина. "Комментарии" узнали, чем грозит такое решение.


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Источник: https://www.government.se/press-releases/2020/06/amendments-to-the-temporary-ban-on-entry-into-sweden/
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