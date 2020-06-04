Швеция решила открыть въезд сезонным работникам: названа дата

С 8 июня Швеция разрешит въезд в страну сезонным работникам, говорится на сайте шведского правительства.

Так, в Швеции, как и во множестве других государств, из-за пандемии коронавируса действует временный запрет на въезд. Однако власти решили в данное ограничение внести поправки.

Как решило сегодня правительство, сезонные работники в секторах сельского хозяйства, лесоводства и садоводства добавляются в список тех, кто освобожден от запрета на въезд в Швецию. Также в группу людей, которым разрешается проезд, отнесли людей с видом на жительство в стране, и тех, кто оказался разлучен с родственниками, проживающими в Швеции.

Ранее "Комментарии" писали, что Швеция стала единственной страной Евросоюза, которая не ввела карантин из-за пандемии коронавируса. Однако позже главный эпидемиолог Швеции признал ошибкой отказ от карантина из-за большого числа смертей. Специалист в области эпидемиологии заявил, что Швеция должна была выбрать нечто среднее между отказом от карантина и решениями остального мира.

Напомним, Польша готова принимать заробитчан без 14-дневного карантина. "Комментарии" узнали, чем грозит такое решение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!