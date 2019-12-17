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В Австрии предотвратили серию терактов

Теракты планировали трое чеченцев

17 декабря 2019, 15:42
Автор:

• Сергей Медведев

Правоохранители Австрии предотвратили сговор трех злоумышленников, которые планировали провести несколько террористических акций в Вене.  Одним из актов устрашения должен был стать взрыв на центральном рынке.

Главный подозреваемый планировал нападение на рождественскую ярмарку перед собором Святого Штефана в центре Вены в период между Рождеством и Новым годом. Группа террористов, один из членов которой поддерживал идеи "Исламского государства", собиралась также поразить цели в других странах, в том числе в Германии, Франции и Люксембурге.

Отмечается, что организатор терактов уже пребывает в заключении, но имел возможность держать связь с сообщниками по мобильному телефону. Его подельникам 25 и 31 год, правоохранители взяли их под стражу.

Как сообщал портал "Комментарии", в Гонконге, поблизости от одного из учебных заведений, правоохранители обнаружили два взрывных самодельных устройства. 

Источник: https://www.thelocal.at/20191216/austrian-police-foil-vienna-christmas-market-terror-plot
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