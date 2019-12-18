Скандал в балетной школе: в Вене танцоров подстрекали курить и обращались по размеру одежды

В Вене в одной из самых престижных балетных школ мира, открытой еще в 1771 году, разгорелся скандал. Как передает ВВС, ссылаясь на расследование спецкомиссии, танцоры сталкивались с унижениями различного рода, страдали булимией и анорексией. Более того, по предварительным данным, учеников-подростков принуждали курить, чтобы те не набирали лишний вес.

Согласно докладу комиссии, которая изучала возможные злоупотребления в балетной школе при Венской опере, юные танцоры подвергались большим нагрузкам. Помимо призывов к курению, к подросткам обращались не по фамилии, а называя их имя и размер одежды. Пока продолжаются проверки и ищут нарушителей, в госопере тоже пообещали разобраться с вопиющими нарушениями и уже сократили количество выступлений учеников этой балетной школы.

Ранее "Комментарии" писали о том, что, согласно отчету ООН, около трети украинских подростков утверждают, что стали жертвами онлайн-буллинга.