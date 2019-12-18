Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 18.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Скандал в балетной школе: в Вене танцоров подстрекали курить и обращались по размеру одежды

Юные танцоры престижной балетной школы столкнулись с унижениями, страдали булимией и анорексией

сегодня, 11:28
Автор:

• Елена Волкова

В Вене в одной из самых престижных балетных школ мира, открытой еще в 1771 году, разгорелся скандал. Как передает ВВС, ссылаясь на расследование спецкомиссии, танцоры сталкивались с унижениями различного рода, страдали булимией и анорексией. Более того, по предварительным данным, учеников-подростков принуждали курить, чтобы те не набирали лишний вес.

Согласно докладу комиссии, которая изучала возможные злоупотребления в балетной школе при Венской опере, юные танцоры подвергались большим нагрузкам. Помимо призывов к курению, к подросткам обращались не по фамилии, а называя их имя и размер одежды. Пока продолжаются проверки и ищут нарушителей, в госопере тоже пообещали разобраться с вопиющими нарушениями и уже сократили количество выступлений учеников этой балетной школы.

Ранее "Комментарии" писали о том, что, согласно отчету ООН, около трети украинских подростков утверждают, что стали жертвами онлайн-буллинга. 

Источник: https://www.bbc.com/russian/news-50833104
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...