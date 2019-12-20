В Индии отключат интернет из-за массовых протестов

Власти Индии решили отключить интернет из-за массовых протестов, что проходят в стране. Об этом сообщает Reuters.

Интернет отключили, когда митингующие списывались в социальных сетях и призывали выходить на улицы для протестов, вопреки запрету полиции на большие собрания, в знак протеста против нового закона о гражданстве, который считается дискриминационным по отношению к мусульманам.

"Согласно директиве, полученной от правительства, услуги передачи данных останавливаются в нескольких местах", - пишет Vodafone Idea в ответ на вопрос пользователя о своей сети в Дели.

По стране идут протесты и столкновения с полицией. Мирные жители вышли на протесты в связи с законом об уточнении гражданства.

Закон об уточнении гражданства предполагает, что немусульманские беженцы из Афганистана, Пакистана или Бангладеша, которые бежали от религиозных преследований в Индию до 2015 года, имеют право получить гражданство страны. Такое право не зависит от того, попали ли они в Индию незаконно.

Как сообщал портал "Комментарии", во Франции продолжают вспыхивать протесты по городам, сотрудники полиции только в Париже задержали около ста человек демонстрантов.

