В Индии отключат интернет из-за массовых протестов

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Власти Индии
решили отключить интернет из-за массовых протестов, что проходят в стране. Об этом сообщает Reuters.
Интернет
отключили, когда митингующие списывались
в социальных сетях и призывали выходить на улицы для протестов, вопреки
запрету полиции на большие собрания, в знак протеста против нового закона о
гражданстве, который считается дискриминационным по отношению к мусульманам.
"Согласно
директиве, полученной от правительства, услуги передачи данных останавливаются
в нескольких местах", - пишет Vodafone Idea в ответ на вопрос пользователя
о своей сети в Дели.
По стране
идут протесты и столкновения с полицией.
Мирные
жители вышли на протесты в связи с законом об уточнении гражданства.
Закон об
уточнении гражданства предполагает, что немусульманские беженцы из Афганистана,
Пакистана или Бангладеша, которые бежали от религиозных преследований в Индию
до 2015 года, имеют право получить гражданство страны. Такое право не зависит
от того, попали ли они в Индию незаконно.
Как сообщал портал "Комментарии", во Франции продолжают вспыхивать протесты по городам, сотрудники полиции только в Париже задержали около ста человек демонстрантов.
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