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В Индии отключат интернет из-за массовых протестов

Интернет отключают по указанию правительства Индии

сегодня, 06:15
Автор:

• Ольга Чародий

Власти Индии решили отключить интернет из-за массовых протестов, что  проходят в стране. Об этом сообщает Reuters.

Интернет отключили, когда митингующие списывались  в социальных сетях и призывали выходить на улицы для протестов, вопреки запрету полиции на большие собрания, в знак протеста против нового закона о гражданстве, который считается дискриминационным по отношению к мусульманам.

"Согласно директиве, полученной от правительства, услуги передачи данных останавливаются в нескольких местах", - пишет Vodafone Idea в ответ на вопрос пользователя о своей сети в Дели.

По стране идут протесты и столкновения с  полицией. Мирные жители вышли на протесты в связи с законом об уточнении гражданства.

Закон об уточнении гражданства предполагает, что немусульманские беженцы из Афганистана, Пакистана или Бангладеша, которые бежали от религиозных преследований в Индию до 2015 года, имеют право получить гражданство страны. Такое право не зависит от того, попали ли они в Индию незаконно.

Как сообщал портал "Комментарии", во Франции продолжают  вспыхивать протесты по  городам, сотрудники полиции только в Париже задержали около  ста человек демонстрантов.

 

Источник: https://www.reuters.com/article/us-india-citizenship-mobile-services/india-widens-internet-shutdown-to-parts-of-delhi-to-curb-protests-idUSKBN1YN0MX?il=0
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