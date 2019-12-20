В Лейпциге из-за бомбы эвакуировали 10 тыс. человек

В Германии обезвредили бомбу времен Второй мировой. Инцидент произошел в Лейпциге. Неразорвавшуюся бомбу обнаружили в ходе проведения строительных работ. По предварительной оценке, ее вес составил 200 кг, однако, позже оказалось, что она тяжелее.

Для того, чтобы обезопасить граждан, правоохранители провели эвакуацию в радиусе одного километра. Согласно данным полиции, эвакуировать пришлось около 10 тыс. человек. Отмечается, что ранее, 3 декабря, почти на этом же месте была найдена еще одна авиабомба. Тогда властям пришлось эвакуировать около 8 тыс. горожан. Работы по обезвреживанию опасной находки пришлось отложить, так как граждане отказывались покидать свои жилища.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше была найдена авиабомба весом в 5 тонн.