Жители Минска вновь вышли на акцию протеста против интеграции Беларуси с Россией

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В столице Беларуси, городе Минск в пятницу вечером состоялась
акция протеста против интеграции Беларуси с Россией. Об этом пишет "Интерфакс-Запад".
Люди вышли на Октябрьскую площадь в Минске около 18:00 по местному
времени и прошли колонной к площади Независимости, где, собственно, и состоялся
митинг. Во время акции протеста выступили многие белорусские политики. На
площади звучали лозунги: "Жыве Беларусь",
"Никаких союзов с имперской Россией", "Ганьба", "Незалежнасць". Также в руках
некоторых протестующих были бело-красно-белые флаги и антиинтеграционные
плакаты.
Завершилась акция протеста на Октябрьской площади, где и началась.
Митингующие также пели патриотические песни.
Отмечается, что в акции протеста участвовали около 1,5 тыс.
человек. Правоохранители никого из людей на площади не трогали. Организаторы
сообщили, что вновь планируют выйти на акции протеста завтра и призвали всех
неравнодушных к ним присоединиться.
Ранее "Комментарии" писали, что 7 и 8 декабря в столице Беларуси прошли митинги против более тесной интеграции их страны с Россией. Перед этим, 7 декабря, в Сочи состоялись переговоры властей Беларуси и России во главе с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным об углубленной интеграции в Союзном государстве.
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