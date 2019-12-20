Жители Минска вновь вышли на акцию протеста против интеграции Беларуси с Россией

В столице Беларуси, городе Минск в пятницу вечером состоялась акция протеста против интеграции Беларуси с Россией. Об этом пишет "Интерфакс-Запад".



Люди вышли на Октябрьскую площадь в Минске около 18:00 по местному времени и прошли колонной к площади Независимости, где, собственно, и состоялся митинг. Во время акции протеста выступили многие белорусские политики. На площади звучали лозунги: "Жыве Беларусь", "Никаких союзов с имперской Россией", "Ганьба", "Незалежнасць". Также в руках некоторых протестующих были бело-красно-белые флаги и антиинтеграционные плакаты.

Завершилась акция протеста на Октябрьской площади, где и началась. Митингующие также пели патриотические песни.

Отмечается, что в акции протеста участвовали около 1,5 тыс. человек. Правоохранители никого из людей на площади не трогали. Организаторы сообщили, что вновь планируют выйти на акции протеста завтра и призвали всех неравнодушных к ним присоединиться.

Ранее "Комментарии" писали, что 7 и 8 декабря в столице Беларуси прошли митинги против более тесной интеграции их страны с Россией. Перед этим, 7 декабря, в Сочи состоялись переговоры властей Беларуси и России во главе с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным об углубленной интеграции в Союзном государстве.