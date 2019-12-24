"Не НАТО, а "нацики": Лукашенко назвал главную угрозу от Украины для России

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил, что для Российской Федерация большую угрозу со стороны Украины представляет не ее вступление в Североатлантический Альянс, а приход к власти крайне радикальных националистических формирований. Об этом глава государства заявил в эксклюзивном интервью российской радиостанции "Эхо Москвы".

"Я Путину уже о этом говорил и вам скажу. Самая большая угроза, что касается Украины для России будет не НАТО, а если к власти придут и получат все оружие и вооружение, как вы их там называете грубо — нацики. Я, конечно, не согласен, не надо оскорблять кого-то. У каждого есть свои понятия. Но вы знаете, вот эти радикальные национальные силы в Украине, вы знаете, эти батальоны, я не буду их перечислять. Вы знаете на Украине лидеров, которые всегда готовы возглавить это оголтелое радикальное националистическое… пока не знаю, меньшинство это или… Их много в Украине", - отметил Лукашенко.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что вероятное вступление Украины в НАТО ему персонально не особенно приятно, поскольку пошатнет безопасность ближайших украинских соседей-государств, в том числе и Беларусь.

"Я об Украине очень много думаю. Конечно, плохо, если Украина вступит в НАТО. Это безопасности не добавит, ни нам, ни, тем более, России. Но хуже будет вот это. Конечно, лучше бы было, если бы Украина проводили такой курс, как это было хотя бы после распада Советского Союза. Потому что Украина… Не надо обвинять Петра Порошенко, еще кого-то… Януковича. Все виноваты президенты Украины в том, что сложилась такая ситуация для Володи Зеленского, который сейчас это выпивает, испивает", - заявил президент.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусский президент Александр Лукашенко остро не одобрил перспективу слияния его Республики с Россией.