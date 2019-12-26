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Израиль и Сектор Газа: Нетаньяху чудом спасся из-за ракеты

Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище

сегодня, 08:51
Автор:

• Наталья Шевченко

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступал на предвыборном митинге партии Ликуд в этот момент сработала система ПВО "Железный купол". Политику пришлось уйти со сцены и эвакуироваться в бомбоубежище вместе со своими сторонниками. 

Вскоре Нетаньяху вернулся на сцену и продолжил выступление.


 Как вскоре выяснилось, ракета была направлена на граждан Израиля во время празднования Хануки. Сигнал тревоги прозвучал в городе Ашкелон на юге страны. 

"Те, кто произвел пуски ракет в прошлый раз, больше не с нами. И тот, кто стрелял сейчас, лучше начните паковать свои вещи", – сказал политик.

Как сообщал портал "Комментарии", на одну из оживленных трасс возле города Ашдод упала ракета, которую выпустили с территории сектора Газа.

Источник: https://www.timesofisrael.com/netanyahu-again-rushed-offstage-at-event-as-gaza-rocket-fired-at-ashkelon/
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