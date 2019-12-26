Израиль и Сектор Газа: Нетаньяху чудом спасся из-за ракеты

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступал на предвыборном митинге партии Ликуд в этот момент сработала система ПВО "Железный купол". Политику пришлось уйти со сцены и эвакуироваться в бомбоубежище вместе со своими сторонниками.
Вскоре Нетаньяху вернулся на сцену и продолжил выступление.
Как вскоре выяснилось, ракета была направлена на граждан Израиля во время празднования Хануки. Сигнал тревоги прозвучал в городе Ашкелон на юге страны.
"Те, кто произвел пуски ракет в прошлый раз, больше не с нами. И тот, кто стрелял сейчас, лучше начните паковать свои вещи", – сказал политик.
Как сообщал портал "Комментарии", на одну из оживленных трасс возле города Ашдод упала ракета, которую выпустили с территории сектора Газа.
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