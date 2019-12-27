В Казахстане рухнул пассажирский самолет на частный сектор

В Казахстане самолет авиакомпании Bek Air с людьми на борту рухнул в районе жилого сектора. Об этом сообщает комитет по ЧС МВД Казахстана.

"При взлете пассажирского самолета выполнявшего рейс "Алматы – Нур-Султан" авиакомпании Bek Air произошло его падение в районе жилого сектора", - говорится в сообщении.

По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, воздушное судно при взлете потеряло высоту и пробило бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

На данный момент известно о девяти погибших, много пострадавших, в том числе дети. На борту самолета было 95 людей и пять человек – члены команды.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", на греческом острове Порос разбился частный вертолет с россиянами на борту. Пока известно, что вертолет был частным. В нем находились пилот и двое пассажиров – граждан Российской Федерации. По предварительным данным, это были женщина и ребенок. Видео аварии было опубликовано очевидцами в YouTube. На ролике видно, как вертолет начинает дымиться и резко снижаться. После этого он падает в море.