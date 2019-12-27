В Казахстане рухнул пассажирский самолет на частный сектор

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В Казахстане самолет авиакомпании Bek Air с людьми на борту рухнул в районе жилого сектора. Об этом
сообщает комитет по ЧС МВД Казахстана.
"При взлете пассажирского самолета выполнявшего рейс
"Алматы – Нур-Султан" авиакомпании Bek Air произошло его падение в
районе жилого сектора", - говорится в сообщении.
По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития
Казахстана, воздушное судно при взлете потеряло высоту и пробило бетонное
ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.
На данный момент известно о девяти погибших, много пострадавших,
в том числе дети. На борту самолета было 95 людей и пять человек – члены команды.
Как ранее сообщало издание "Комментарии", на греческом острове Порос разбился частный вертолет с россиянами на борту. Пока известно, что вертолет был частным. В нем находились пилот и двое пассажиров – граждан Российской Федерации. По предварительным данным, это были женщина и ребенок. Видео аварии было опубликовано очевидцами в YouTube. На ролике видно, как вертолет начинает дымиться и резко снижаться. После этого он падает в море.
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