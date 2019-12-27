Польша увеличит количество городов

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Власти Польши решили вернуть статус города четырем населенным пунктам. Изменения на карте вступят в силу с января 2020 года.
Червинск-над-Вислой в Мазовецком воеводстве, а также Лютутув и Пйонтек в Лодзинском воеводстве и Климонтув в Свентокшиском воеводстве потеряли статус сто пятьдесят лет назад в наказание за помощь в восстании шляхты, которое было подавлено в 1863 году.
Согласно законодательству Польши, чтобы называться городом, населенный пункт должен иметь градостроительный план и минимум 2000 жителей, которые не заняты в аграрной отрасли. Всего же в стране после изменений насчитывается 944 города.
Как сообщал портал "Комментарии", в Верховной Раде Украины 30 октября переименовали четыре украинских села. Кроме того, было принято решение о переименовании города Переяслав-Хмельницкий.
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