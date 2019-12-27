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Польша увеличит количество городов

Четыре населенных пункта спустя полтора века получат права городов

сегодня, 12:58
Автор:

• Сергей Медведев

Власти Польши решили вернуть статус города четырем населенным пунктам. Изменения на карте вступят в силу с января 2020 года.

Червинск-над-Вислой в Мазовецком воеводстве, а также Лютутув и Пйонтек в Лодзинском воеводстве и Климонтув в Свентокшиском воеводстве потеряли статус сто пятьдесят лет назад в наказание за помощь в восстании шляхты, которое было подавлено в 1863 году.

Согласно законодательству Польши, чтобы называться городом, населенный пункт должен  иметь градостроительный план и минимум 2000 жителей, которые не заняты в аграрной отрасли. Всего же в стране после изменений насчитывается 944 города.

Как сообщал портал "Комментарии", в Верховной Раде Украины 30 октября переименовали четыре украинских села. Кроме того, было принято решение о переименовании города Переяслав-Хмельницкий.

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Источник: https://www.rp.pl/
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