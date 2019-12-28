Газовый "Турецкий поток" запустят в январе - министр энергетики

Турция намерена запустить трубопровод "Турецкий поток" уже в начале января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Фатих Донмез.

"Мы запустим TurkStream 8 января. Мы будем незаменимыми на международных рынках природного газа с газопроводами, идущими как с востока, так и с севера", - сказал чиновник.

Общая мощность газопровода "Турецкий поток" составит 31,5 млрд кубометров, причем первая линия доставит потребителям 15,75 млрд кубометров газа. Вторая нитка трубопровода будет поставлять такое же количество российского газа в Европу через Болгарию, Венгрию и Сербию.

Планируется, что трехсоткилометровый участок из Болгарию в Сербию достроят до мая 2020 года.

Как сообщал портал "Комментарии", российский "Газпром" предоставит оператору морской части трубопровода "Турецкий поток" – South Stream Transport B.V. – заем на сумму до 2,14 млрд евро.