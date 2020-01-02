Нидерланды перестали называться Голландией

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Со вчерашнего дня название "Голландия" перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
Отныне власть, вузы, частные компании и печатные издания обязаны использовать название "Нидерланды". По мнению правительства, такая мера позволит стране избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией.
Также, по мнению властей, такое решение перераспределит туристический поток, поскольку сегодня большинство иностранцев посещают именно историческую Голландию — Амстердам, Харлем и Гаагу, и эти города не справляются с наплывом туристов.
Реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро.
Как сообщало издание "Комментарии", чиновники
хотят сместить международный акцент по определенным клише национальной жизни,
например, культуру отдыха, продажу наркотиков и район "красных
фонарей" Амстердама.
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