Нидерланды перестали называться Голландией

Со вчерашнего дня название "Голландия" перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.

Отныне власть, вузы, частные компании и печатные издания обязаны использовать название "Нидерланды". По мнению правительства, такая мера позволит стране избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией.

Также, по мнению властей, такое решение перераспределит туристический поток, поскольку сегодня большинство иностранцев посещают именно историческую Голландию — Амстердам, Харлем и Гаагу, и эти города не справляются с наплывом туристов.

Реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро.

Как сообщало издание "Комментарии", чиновники хотят сместить международный акцент по определенным клише национальной жизни, например, культуру отдыха, продажу наркотиков и район "красных фонарей" Амстердама.