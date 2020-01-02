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Главная елка Украины вошла в топ-5 самых красивых елок Европы

Пятой из 17 позиций в рейтинге самых красивых елок Европы стала главная елка Украины

сегодня, 08:59
Автор:

• Таисия Ерохина

Киевскую новогоднюю красавицу включили в топ-5 самых красивых рождественских елок Европы в 2020 году. Рейтинг из 17 позиций опубликовал туристический портал European Best Destinations.

Так, первое место в списке занимает главная елка Литвы в Вильнюсе – металлическая конструкция высотой 27 м собрана из 6 тыс веток и более 5 км гирлянд. Елка имеет интересную задумку: в этом году она напоминает шахматную королеву XIV-XV века. Необычно, что образцом послужила конкретная фигура, найденная археологами в 2007 году в местном Герцогском дворце.

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Второй стала главная елка Чехии в Праге.

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Третью позицию заняла лесная красавица из Страсбурга, Франция.

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Четвертое место отдано новогодней красавице из Кельна, Германия.

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Пятерку самых красивых рождественских елок Европы закрывает новогоднее дерево из украинской столицы. Как сообщает издание, в Киев путешественникам следует приезжать на праздники, чтобы найти аутентичность, снег и традиции.

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Также в десятку рождественских символов включены елки из Италии, Австрии и Бельгии.

Ранее портал "Комментарии" сделал подборку фотографий всех главных елок городов Украины. Новогодние красавицы поражают разнообразием украшений и стилей.

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Источник: https://www.europeanbestdestinations.com/best-of-europe/best-christmas-trees-in-europe/
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