Главная елка Украины вошла в топ-5 самых красивых елок Европы

Киевскую новогоднюю красавицу включили в топ-5 самых красивых рождественских елок Европы в 2020 году. Рейтинг из 17 позиций опубликовал туристический портал European Best Destinations.

Так, первое место в списке занимает главная елка Литвы в Вильнюсе – металлическая конструкция высотой 27 м собрана из 6 тыс веток и более 5 км гирлянд. Елка имеет интересную задумку: в этом году она напоминает шахматную королеву XIV-XV века. Необычно, что образцом послужила конкретная фигура, найденная археологами в 2007 году в местном Герцогском дворце.





Второй стала главная елка Чехии в Праге.





Третью позицию заняла лесная красавица из Страсбурга, Франция.





Четвертое место отдано новогодней красавице из Кельна, Германия.





Пятерку самых красивых рождественских елок Европы закрывает новогоднее дерево из украинской столицы. Как сообщает издание, в Киев путешественникам следует приезжать на праздники, чтобы найти аутентичность, снег и традиции.





Также в десятку рождественских символов включены елки из Италии, Австрии и Бельгии.

Ранее портал "Комментарии" сделал подборку фотографий всех главных елок городов Украины. Новогодние красавицы поражают разнообразием украшений и стилей.