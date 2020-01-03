Дуда не хочет ехать в Израиль на годовщину освобождения Освенцима из-за Путина

Президент Польши Анджей Дуда может отказаться от поездки в Израиль на мероприятия по случаю 75-летия освобождения концлагеря Освенцим из-за участия президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерський, сообщает "Польское радио".



Чиновник подтвердил информацию издания Gazeta Wyborcza о том, что существует несколько причин, по которым Анджей Дуда может отказаться от поездки в Израиль на торжества и Мировой форум Холокоста. Форум, организованный музеем "Яд Вашем" запланирован в Иерусалиме на 22-23 января. В Варшаве уверены, что эти мероприятия являются конкурентными тем мероприятиям по случаю годовщины освобождения Освенцима, которые пройдут в Польше 27 января.



Также польское руководство недовольно тем, что главным спикером, наряду с президентом Израиля Реувеном Ривлином, будет президент России Владимир Путин



"Очевидно, что сценарий, по которому президент Путин является главным гостем и главным спикером, на самом деле создает ему на территории "Яд Вашем" возможность продолжать эти оскорбительные и лживые тезисы о ходе и причинах Второй мировой войны", - заявил Щерський.



Кроме того, по данным СМИ, Израиль не предоставил адекватные предложения по участию Дуды в мероприятиях. А одним из организаторов мероприятий является министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, который ранее обвинял Польшу в антисемитизме.



По словам Щерского, польский лидер может посетить торжества в Израиле, если будут выполнены ожидания Варшавы. Он отметил, что часть этих ожиданий выполнена.



Напомним, ранее президент Владимир Путин неоднократно обвинял Польшу в развязывании Второй мировой войны, отрицал договоренности СССР и Третьего Рейха о разделе Польши и настаивал, что в тогдашнем руководстве Польши были антисемиты.

