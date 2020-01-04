Украина впервые обогнала РФ по размеру минимальной зарплаты

Минимальная зарплата в Украине в пересчете на евро/доллар обогнала такие же показатели в России и Беларуси. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук. Чиновник отмечает, что такое достижение произошло впервые за многие годы.

"Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4 тыс. 723 грн, или 199 долларов США в эквиваленте по курсу на начало года", - написал Николайчук.

Напомним, что в Украине минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн, в РФ - 12130 руб, что по официальным курсам НБУ и ЦБ РФ на 1 января составляет 199,4 и 195,9 долларов соответственно.

В Беларуси размер "минималки" составляет 375 руб, что в пересчете 177,74 доллара. Таким образом, разрыв в пользу Украины составляет около 22 долларов в месяц. Если рассматривать уровни минимальных зарплат в евро эквиваленте, то цифры будут выглядеть следующим образом: Украина — 178,75 евро, Россия 174,84, Беларусь замыкает тройку — ее граждане минимально получают 159, 29 евро.

Как сообщал портал "Комментарии", минимальная заработная плата в Украине выросла на 550 грн.