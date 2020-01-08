Путин с Эрдоганом запустили "Турецкий поток"

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Сегодня, 8 января, в Стамбуле в конгресс-центре "Халидж" прошла торжественная церемония запуска магистрального газопровода "Турецкий поток", который будет поставлять газ из России в Турцию и южную Европу, сообщает агентство "Анадолу".
В церемонии приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, России Владимир Путин, Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
Во время видеосвязи с компрессорной станцией "Русская" в Анапе и приемным терминалом в Кыйыкее в Турции состоялось символическое открытие газовых вентилей.
Владимир Путин во время своего выступления заявил об укреплении сотрудничества между Россией и Турцией несмотря на попытки противодействия этому.
"В регионе, где расположена Турция, предпринимаются попытки усилить напряженность в противовес усилиям Турции и России", - сказал российский лидер.
Эрдоган, в свою очередь, высоко оценил взаимодействие с Россией и призвал не втягивать регион в новый конфликт.
По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, запуск "Турецкого потока" превратит Турцию в основного потребителя российского газа и устранит существующие транзитные риски.
Как сообщал портал "Комментарии", российский "Газпром" предоставит оператору морской части трубопровода "Турецкий поток" – South Stream Transport B.V. – заем на сумму до 2,14 млрд евро.
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