Путин с Эрдоганом запустили "Турецкий поток"

Сегодня, 8 января, в Стамбуле в конгресс-центре "Халидж" прошла торжественная церемония запуска магистрального газопровода "Турецкий поток", который будет поставлять газ из России в Турцию и южную Европу, сообщает агентство "Анадолу".



В церемонии приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, России Владимир Путин, Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Во время видеосвязи с компрессорной станцией "Русская" в Анапе и приемным терминалом в Кыйыкее в Турции состоялось символическое открытие газовых вентилей.

Владимир Путин во время своего выступления заявил об укреплении сотрудничества между Россией и Турцией несмотря на попытки противодействия этому.

"В регионе, где расположена Турция, предпринимаются попытки усилить напряженность в противовес усилиям Турции и России", - сказал российский лидер.

Эрдоган, в свою очередь, высоко оценил взаимодействие с Россией и призвал не втягивать регион в новый конфликт.

По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, запуск "Турецкого потока" превратит Турцию в основного потребителя российского газа и устранит существующие транзитные риски.

Как сообщал портал "Комментарии", российский "Газпром" предоставит оператору морской части трубопровода "Турецкий поток" – South Stream Transport B.V. – заем на сумму до 2,14 млрд евро.

