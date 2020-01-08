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Путин с Эрдоганом запустили "Турецкий поток"

В Турции уверены, что газопровод «Турецкий поток» устранит транзитные риски

сегодня, 16:49
Автор:

• Мария Чиренко

Сегодня, 8 января, в Стамбуле в конгресс-центре "Халидж" прошла торжественная  церемония запуска магистрального газопровода "Турецкий поток", который будет поставлять газ из России в Турцию и южную Европу, сообщает агентство "Анадолу".

В церемонии приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, России Владимир Путин,  Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Во время видеосвязи с компрессорной станцией "Русская" в Анапе и приемным терминалом в Кыйыкее в Турции состоялось символическое открытие газовых вентилей.

Владимир Путин во время своего выступления заявил об укреплении сотрудничества между Россией и Турцией несмотря на попытки противодействия этому.

"В регионе, где расположена Турция, предпринимаются попытки усилить напряженность в противовес усилиям Турции и России", - сказал российский лидер.

Эрдоган, в свою очередь, высоко оценил взаимодействие с Россией и призвал не втягивать регион в новый конфликт.

По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, запуск "Турецкого потока" превратит Турцию в основного потребителя российского газа и устранит существующие транзитные риски.

Как сообщал портал "Комментарии", российский "Газпром" предоставит оператору морской части трубопровода "Турецкий поток" – South Stream Transport B.V. – заем на сумму до 2,14 млрд евро.

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Источник: https://www.aa.com.tr/ru/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%82%d1%
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