Барселона намерена отменить авиасообщение с Мадридом

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Муниципальные власти Барселоны собираются отменить перелеты в Мадрид. Такая инициатива связана с сокращением выбросов парниковых газов. Городской совет предлагает местному аэропорту Эль Прат ликвидировать маршруты, которые можно заменить железнодорожными, чтобы избежать дополнительных выбросов углекислого газа в атмосферу. Под отмену попадет и рейс Барселона-Мадрид.
"Воздушный транспорт имеет железнодорожную альтернативу, которая не производит выбросов", - утверждает советник по климатическим чрезвычайным ситуациям Ламма Бадиа.
По словам чиновника, и мэрия, и женералитат Каталонии "должны внести свой вклад в сокращение выбросов". Предполагается, что отмена авиарейсов между Барселоной и Мадридом станет возможной после того, как проезд по железной дороге станет дешевле.
Отметим, что пассажирское авиасообщение между Барселоной и Мадридом существует с 1974 года, с 2008 года города связывают скорые поезда.
Как сообщал портал "Комментарии", Украинская авиакомпания YanAir совместно с туристическим оператором Join Up открыли рейс Одесса - Барселона.
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