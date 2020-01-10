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Забастовка транспортников в Словакии: заблокированы десятки автодорог

Автоперевозчики требуют снизить дорожный налог на 50%

сегодня, 14:18
Автор:

• Сергей Медведев

В Словакии проходит общенациональная забастовка автоперевозчиков. Работники транспортной отрасли требуют от государства снижения налогов и транспортных сборов. Водители заблокировали десятки автомобильных трасс республики. 

Так, движение оказалось остановленным на въезде в города Кошице, Комарно и Жилина, а также в других крупных городах страны. Заблокирован также КПП на границе с Чехией.

Организатором страйка выступил Союз грузовых автоперевозчиков Словакии. Руководство организации потребовало переговоров с правительством. Транспортники добиваются снижения вдвое размера автодорожного налога. Акцию планируют прекратить до вечера, однако в отдельных городах ее могут продлить на выходные.

Как сообщал портал "Комментарии", в Финляндии отменили 276 авиарейсов из-за забастовки почтовых работников.

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Источник: https://rsi.rtvs.sk/
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