Забастовка транспортников в Словакии: заблокированы десятки автодорог

В Словакии проходит общенациональная забастовка автоперевозчиков. Работники транспортной отрасли требуют от государства снижения налогов и транспортных сборов. Водители заблокировали десятки автомобильных трасс республики.

Так, движение оказалось остановленным на въезде в города Кошице, Комарно и Жилина, а также в других крупных городах страны. Заблокирован также КПП на границе с Чехией.

Организатором страйка выступил Союз грузовых автоперевозчиков Словакии. Руководство организации потребовало переговоров с правительством. Транспортники добиваются снижения вдвое размера автодорожного налога. Акцию планируют прекратить до вечера, однако в отдельных городах ее могут продлить на выходные.

Как сообщал портал "Комментарии", в Финляндии отменили 276 авиарейсов из-за забастовки почтовых работников.