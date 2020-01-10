В Румынии решили провести досрочные выборы

В Румынии пройдут досрочные выборы в парламент. Об этом сообщил премьер-министр Людовик Орбан. Свое заявление глава правительства сделал после встречи с президентом Йоханнисом. Отмечается, что переговоры чиновников продолжались несколько часов.

"Я это четко говорю. Президент Румынии и я решили, что Румынии лучше инициировать досрочные выборы", - сказал премьер-министр.

По словам Орбана, рабочая группа, которая займется переговорами с политическими силами уже создана. Глава правительства считает, что единственный способ отодвинуть социал-демократов от власти — досрочные выборы. По мнению Орбана, который возглавляет Национал-либеральную партию, румыны больше не хотят видеть в парламенте социал-демократов.

Как сообщал портал "Комментарии", парламент Румынии проголосовал за назначение нового правительства, возглавляемого новым премьером Людовиком Орбаном.