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В Женеве феминизируют дорожные знаки

На дорожных знаках разместят женские фигуры

сегодня, 10:37
Автор:

• Сергей Медведев

В Женеве планируют установить "женские" дорожные знаки. Такая идея должна продемонстрировать гендерное равенство, считают в городском совете.

На рассмотрение в мэрии представили шесть вариантов дорожных знаков, в которых используются женские фигуры. На знаках изображены пожилые и беременные женщины. Отмечается, что эта инициатива стала первой для Швейцарии.  Как отметила мэр Женевы Сандрин Салерно, хоть данная идея может показаться анекдотичной, на самом деле речь идет о развитии общества. По ее мнению, публичное пространство было задумано "мужчинами для мужчин".

"Под предлогом нейтральности знаки в большинстве мужские. Эта вездесущность усиливает мнение о том, что некоторые люди, особенно женщины, но также меньшинства, чувствуют себя там менее комфортно, чем другие", - сказала Салерно.

Всего в городе планируют установить 250 "женских" знаков. В планах городских властей в дальнейшем феминизировать названия улиц.

Как сообщал портал "Комментарии", немецкий писатель превратил Белоснежку в феминистку.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/01/17/7105242/
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