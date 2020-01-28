Украинское судно заблокировало движение по Дунаю

Движение судов по реке Дунай было прервано из-за украинского судна, которое село на мель. Инцидент произошел в северной Болгарии из-за низкого уровня воды. Об этом сообщает Морское агентство Болгарии.

Отмечается, что пробку вызвали 15 кораблей, которые пытались помочь украинскому судну.

Болгарские власти намерены оштрафовать капитана за нарушение ограничений по глубине — украинский корабль прошло с осадкой в 23 дециметра, вместо разрешенных 22-х. В Морском агентстве не дают прогнозов по восстановлению судоходства и не говорят, когда речной путь будет открыт.

Как сообщал портал "Комментарии", суд Швеции решил оштрафовать российского капитана судна Baltic Carrier, которое в сентябре село на мель у берегов города Хелсингборг.

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