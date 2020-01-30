Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию

Известную защитницу мирового климата из Швеции, 17-летнюю Грету Тунберг повторно выдвигают на Нобелевскую премию мира, церемония награждения которой пройдет в 2020 году. Об этом сообщает шведское издание AFP, ссылаясь на заявление депутатов от Левой партии Енса Холма и Хоканна Свеннелинга.

"Грета - климатический активист, и главная причина, почему она заслуживает Нобелевской премии мира, заключается в том, что, несмотря на ее юный возраст, она упорно работала над тем, чтобы заставить политиков обратить внимание на климатический кризис", - поясняют свою позицию сторонники Тунберг.

Отмечается, что 17-летнюю активистку выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2019 году, но лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед Али за его усилия по урегулированию затянувшегося конфликта с соседней Эритреей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Грета Тунберг стала человеком 2019 года по версии журнала TIME, что раздосадовало президента США Дональда Трампа.





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