Язык

Українська

Русский

Coinspot 30.01.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 30.01.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию
НОВОСТИ Все новости

Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию

17-летнюю экоактивистку из Швеции ранее уже выдвигали на Нобелевскую премию, теперь у Греты есть второй шанс

сегодня, 21:52
Автор:

• Екатерина Белоброва

Известную защитницу мирового климата из Швеции, 17-летнюю Грету Тунберг повторно выдвигают на Нобелевскую премию мира, церемония награждения которой пройдет в 2020 году. Об этом сообщает шведское издание AFP, ссылаясь на заявление депутатов от Левой партии Енса Холма и Хоканна Свеннелинга.

"Грета - климатический активист, и главная причина, почему она заслуживает Нобелевской премии мира, заключается в том, что, несмотря на ее юный возраст, она упорно работала над тем, чтобы заставить политиков обратить внимание на климатический кризис", - поясняют свою позицию сторонники Тунберг.

Отмечается, что 17-летнюю активистку  выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2019 году, но лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед Али за его усилия по урегулированию затянувшегося конфликта с соседней Эритреей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Грета Тунберг стала человеком 2019 года по версии журнала TIME, что раздосадовало президента США Дональда Трампа.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...