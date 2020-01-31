Польша закупит у США истребители F-35 на 4,6 млрд долларов

Польша заключила с США соглашение о поставках истребителей F-35. Соответствущий документ был подписан руководством страны. Церемония подписания прошла в присутствии президента Анджея Дуды, премьера Матеуша Моравецкого и министра обороны Мариуша Блащака.

Польские власти намерены приобрести 32 боевых машины стоимостью 87 млн долларов каждая. Таким образом, общая стоимость контракта составит 4,6 млрд долларов. Первые поставки самолетов запланированы на 2026 год, однако обучать польских пилотов начнут в США с 2024 года.

В ходе церемонии польский президент отметил, что такая сделка стала возможной благодаря членству государства в НАТО.

Отметим, что на данный момент польская армия располагает 27 истребителями МиГ-29, 18 самолетами Су-22. На вооружении ВВС Польши также имеются 48 истребителей F-16.

Как сообщал портал "Комментарии", Министерство обороны США заказало у компании Lockheed Martin постройку 478 истребителей пятого поколения.

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