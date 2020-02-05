Новая лавина в Турции: число погибших возросло до 23 человек

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На востоке Турции произошел очередной сход лавины. На этот раз жертвами стихии оказалась бригада спасателей, которую направили на розыск двух пропавших без вести под предыдущей снежной лавиной, которая сошла вечером вторника, 4 февраля. Тогда погибли 5 человек.
Разбор завалов и поиск пропавших осуществляли около 300 спасателей. Они проводили поисковые работы близ города Бахчесарай в провинции Ван. Вторая лавина увеличила число погибших до 23.
МВД Турции сообщает, что 30-ти спасателям удалось выбраться из-под лавины, часть из них направили в местные больницы. Власти отмечают, что спасательные работы тормозят погодные условия — в области бушует снегопад и сильный ветер.
Как сообщал портал "Комментарии", в австрийских Альпах сошла лавина и забрала жизнь двух опытных альпинистов из Нидерландов.
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