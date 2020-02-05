Новая лавина в Турции: число погибших возросло до 23 человек

На востоке Турции произошел очередной сход лавины. На этот раз жертвами стихии оказалась бригада спасателей, которую направили на розыск двух пропавших без вести под предыдущей снежной лавиной, которая сошла вечером вторника, 4 февраля. Тогда погибли 5 человек.

Разбор завалов и поиск пропавших осуществляли около 300 спасателей. Они проводили поисковые работы близ города Бахчесарай в провинции Ван. Вторая лавина увеличила число погибших до 23.

МВД Турции сообщает, что 30-ти спасателям удалось выбраться из-под лавины, часть из них направили в местные больницы. Власти отмечают, что спасательные работы тормозят погодные условия — в области бушует снегопад и сильный ветер.

Как сообщал портал "Комментарии", в австрийских Альпах сошла лавина и забрала жизнь двух опытных альпинистов из Нидерландов.

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