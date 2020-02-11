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Добывать уран в Европе станет только одна страна

Чехия и Румыния отказались от добычи урановой руды

сегодня, 12:31
Автор:

• Сергей Медведев

Добывать уран в Европе станет только одна страна

Финская горнодобывающая компания Terrafame получила государственное разрешение на добычу урана на востоке страны. Соответсвующее решение приняло финское правительство.

В связи с тем, что Чехия и Румыния отказались от такого вида деятельности, Финляндия стала единственным государством, которое займется производством промышленного урана в Европейском союзе.

Компания  Terrafame, 70% которой принадлежит государству, намерена перерабатывать уран в концентрат для использования в качестве топлива на АЭС. Правительственное разрешение,выданное компании, позволяет добывать до 250 тонн урановой руды в год, однако, эксперты считают, что фактическая добыча будет ниже. Сам урановый концентрат планируют экспортировать в Северную Америку.

Как сообщал портал "Комментарии", в Иране на ядерном объекте в Фордо начали процесс обогащения урана.  


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Источник: https://www.euractiv.com/
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