Добывать уран в Европе станет только одна страна

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Финская горнодобывающая компания Terrafame получила государственное разрешение на добычу урана на востоке страны. Соответсвующее решение приняло финское правительство.
В связи с тем, что Чехия и Румыния отказались от такого вида деятельности, Финляндия стала единственным государством, которое займется производством промышленного урана в Европейском союзе.
Компания Terrafame, 70% которой принадлежит государству, намерена перерабатывать уран в концентрат для использования в качестве топлива на АЭС. Правительственное разрешение,выданное компании, позволяет добывать до 250 тонн урановой руды в год, однако, эксперты считают, что фактическая добыча будет ниже. Сам урановый концентрат планируют экспортировать в Северную Америку.
Как сообщал портал "Комментарии", в Иране на ядерном объекте в Фордо начали процесс обогащения урана.
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